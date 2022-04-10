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替換您完整的掙錢潛力 運用人壽保險來幫助保障您的家庭財務穩定

本報華府訊
紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐；圖表一及圖表二。
紐約人壽保險公司的資深業務代表-袁菲小姐；圖表一及圖表二。

如果您的投保項目中有一項“全損＂，您會不會想把一輛新車換成生銹的二手車？把您的家換成一座帳篷？

如果您每兩星期就能收到一張支票，您自然希望持續收到支票。萬一出了狀況，突然再也收不到支票，您自然想要拿回這些支票的完整替換價值，而非部分價值，對嗎？

您就是提供這些支票的人。當您為您的房子、汽車或任何有價物品投保時，您確保有充足的保障，以便在發生損毀時能夠完整地替換損毀的財物。您的人生也該如此。您會希望並期待自己“完整的掙錢潛力＂獲得充分的保障，而不是任何低於此目標的選擇！

購買人壽保險時，保額一定要能保障您現階段已有的收入和未來可能會有的收入。隨著職涯發展與收入增加，您的整體財務價值可能會越來越高。您應該為這樣的可能性預做規劃。紐約人壽相信，根據您的預測收入和可能的工作餘年，您的掙錢潛力相當可觀。請看圖表一列舉的範例。

收入替代規則會考慮所有公司的保額。不過，除了其他核保因子外，任何個案皆須考慮以下各財務方面的事項：1) 既得收入的穩定度；2) 財務責任；3) 未來收入大幅增加或減少的可能性。收入因子以紐約人壽的核保標準為准。

您所擁有的最大一筆資產，莫過於您每天都能起床去工作賺錢。如果能持續下去，您可能有機會賺大錢，請看圖表二。

只要將預測的現階段收入乘以您到67歲為止的預期工作年數，即可算出潛在所得。實際所得可能會變動，並且會受通貨膨脹及其他在此虛擬演示中未列因素的影響。

在您過世後，您的家人能否按您的完整掙錢潛力而獲得保障，抑或只能勉強接受低於此目標的其他選擇？

這份由第三方所寫的教育性文章由紐約人壽保險公司資深業務代表(百萬元圓桌終生會員 MDRT Life Member, NYL Lifetime Council Member):袁菲小姐提供。要瞭解剛討論的相關專題的更多資訊，請聯繫袁菲小姐，聯繫電話為703-628-2608(手機)，703-723-1299(維州辦公室)，傳真號碼為 703-723-0188。

對於保單、合約等相關檔，紐約人壽及其子公司僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為准。

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