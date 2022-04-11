China Luban常年高價收購中國名人字畫 古董名店誠信至上 多年來獲買家賣家愛戴

China Luban公司專營各種古董、名人字畫、紅木傢俱等買賣和收購，免費估價，廣受顧客歡迎。

位於馬州Rockville的China Luban(中國魯班)公司，大華府 知名度高，信譽佳，古董珍品、名家字畫都是由專家免費鑑定，加上其貨品質量極高及親切熱誠的態度，讓華洋顧客都非常滿意，樂於惠顧該公司。

China Luban自1998年創建以來，在大華府地區致力於古董和藝術品研究已有二十四年，經營古董、名畫、古典傢俱等買賣。這家古董店，享譽中國、歐美、東南亞 多年，是全球大企業主或知名設計師常光顧的名店。從明清古典到村俗家居的獨特商品，均有廣大零售商的熱銷。其6000呎倉庫的貨品包括傳統石雕、木雕、佛像、瓷器、名家字畫、油畫、古董傢俱、明清仿古傢俱、古舊建築部件、裝飾等，讓參觀選購的客人目不暇及。

China Luban提供財產拍賣 (Estate Service)、估價(Appraisal)及託賣(Consignment)服務。專業可靠地的財產拍賣服務，可省郤收藏的不便、搬遷的費用及變賣過程中帶來的麻煩。尤其是當老人家去世或搬家，家中遺留下來一些珍貴的物品，China Luban通過財產拍賣，不但可獲得合理的價格，而且可把很多好的東西，回流到中國，把中華文化傳承下去。China Luban也提供免費估價，有些物品達不到博物館標準，該公司會幫客人做託賣。China Luban能幫賣家賣掉不想保留的珍藏物品，從而獲得合理的報酬。

收藏字畫具有長期投資、持盈保泰的功能，China Luban表示，秉持真誠服務的信念，與收藏字畫人士交流作品的資訊。該公司自推出高價收購中國名人字畫以來，反應熱烈，很多顧客或收藏家都把他們的珍品及名人字畫變現。該公司常年高價收購中國名人字畫，有齊白石、徐悲鴻、張大千、傅抱石、黃君璧、于右任、溥儒等，以及古畫、信扎、古籍善本、瓷器、玉器、紅木傢俱、銅器、文房四寶、郵票錢幣。

如果擁有以上物品，現在是高價回報的好機會。同時付款方式也很靈活，接受現金、支票、轉帳等。意者可洽Amy: 301-838-4157或240-308-1811，圖片可發至: [email protected]，公司地址: 15229 Display Court, Rockville, MD 20850，營業時間: 週一至週六下午1時至下午6時。如果有很多件古董珍品不方便攜帶，可以事先預約，工作人員會親臨拜訪。也歡迎外州來電諮詢洽談。