允許酒飲外帶 維州延長實施至2024年

楊京簽署延長政策，允許維州商家在2024年7月1日前可繼續提供酒飲外帶服務。（記者張筠╱攝影）

維州 州長楊京(Glenn Youngkin)4日簽署延長「酒飲外帶措施」(cocktails to go policy)，該方案將允許餐館和酒吧在2024年7月1日前，繼續提供酒類飲料的外帶服務，不少業主對此感到寬慰，稱此舉可使餐館留任專業調酒師，也有助於推出季節性飲品創造收益。

維州在新冠疫情 期間為幫扶商家維持生意，頒布臨時政策允許消費者從餐館和酒吧外帶酒類飲料，如今疫情趨緩，該政策原定今年7月1日到期，但州府決定繼續給予給餐飲和旅遊行 業支持，促進商家疫後恢復。

楊京4日簽署法規將該措施延長兩年，讓業主在2024年7月1日前可繼續靈活提供酒飲，不少餐館業主表示，這將允許他們重新聘請調酒師，加速推動生意，一定程度上也幫助社區解決就業問題，並深化與消費者們的關係。

新冠疫情曾重創室內商業活動，全美逾35州和地區已通過相關政策，允許餐館和酒吧提供酒飲外帶以保持收入，其中18州和華府頒布永久法律，另有12州則通過臨時政策來支持商家，有立法者表示，公共安全比商家生意和經濟發展更重要，因此拒絕將政策改為永久法規。