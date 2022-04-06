阿靈頓批准亞馬遜第二總部大廈設計案

位於阿靈頓水晶城的亞馬遜第二總部主體大樓設計圖。（水晶城商改區提供）

維州阿靈頓郡規畫委員會(planning commission)4日批准關於亞馬遜 (Amazon)第二總部的開發建設計畫，第二總部主體大樓將是一棟螺旋形玻璃大廈，預計將成為阿靈頓水晶城(Crystal City)的地標建築。

阿靈頓郡Pentagon City發展局表示，亞馬遜第二總部大樓名為PenPlace，主體建築為高350呎的螺旋形玻璃大廈Helix，從室內可步行通往頂樓的觀景台，五角大廈 (Pentagon)、波多馬克河(Potomac River)以及華府市區的高速公路都將一覽無餘。

PenPlace位於五角大廈附近，占地約12.5英畝，除了螺旋形主體大樓Helix，另外還有三座22層高的辦公樓和三個零售展館，設計師在過去一年專注於將這三棟辦公大樓呈現更特別的樣貌，並試圖最大化綠色空間，包括增加一個「中央綠地」(Central Green)，打造城市森林，讓民眾休息社交，以此推廣亞馬遜對環保和行人友好的概念。

阿靈頓規畫委員彼得森(Tenley Peterson)表示，郡府對該設計方案整體很滿意，「像亞馬遜這樣成功、備受關注的企業入駐，很多人都會對此項目持高標準和期待，現在方案也確實顯示，第二總部的建設將給社區留下深刻印象，並成為其他企業未來的標準。」

亞馬遜支持阿靈頓社區高中(Arlington Community High School)的方案也備受肯定，郡府官員和許多社區民眾表示，亞馬遜將阿靈頓視為整體，考慮到教育、交通、就業 等多方面發展；但也有部分民眾擔心亞馬遜第二總部進駐後，附近房價將會飆升，且道路因此擁擠，甚至加劇貧富差異。