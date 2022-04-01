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大華府建議50歲以上民眾接種第二劑補強針

記者張筠╱華盛頓報導

華府各地衛生官員30日根據聯邦疾病防治中心(CDC)更新疫苗接種指南，建議50歲及以上民眾接種第二劑補新冠補強針(booster)，免疫系統嚴重受損的年輕民眾也有資格接種，官員建議，最好能在新一波疫情高峰來臨前完成接種。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)3月29日授權50歲以上的民眾，可接種第四劑輝瑞或莫德納新冠疫苗，即第二劑補強針，免疫力低下的部分年輕人也可接種第五劑疫苗，但須與前一針相隔至少四個月。

約翰霍普金斯Bayview醫療中心醫生喬生(Erica Johnson)建議以上兩類民眾在新一波疫情高峰到來前完成接種，「我們無法預計下一次高峰何時來臨，為了做好準備，建議有資格者盡早安排接種。」

根據大華府衛生官員公布的指南，目前滿50歲的所有民眾，在接種完第一劑補強針四個月後都有資格打第二劑補強針，且可選擇輝瑞或莫德納；免疫系統嚴重受損的12歲以上民眾也可接種，例如曾接受器官移植手術者，目前僅有輝瑞提供針對兒童的補強針，莫德納僅提供成人補強針。

對於在哪裡接種第二劑補強針，大華府衛生官員也公布相關資訊：

華府民眾可直接到市府運營的防疫中心(COVID Center)，具體地址和服務時間可查詢https://bit.ly/3LwzLws；也可致電(855)363-0333預約，或通過家庭醫生預約。

馬州政府提供網路表格(https://bit.ly/3wSDT5C)，幫助民眾確認接種資格，州府還提供互動型地圖(https://bit.ly/3iPseMK)，供民眾查找最近的接種站；民眾也可致電(855)634-6829詢問或預約補強針。

維州衛生廳表示目前約有100萬民眾有資格接種第二劑補強針，民眾可通過政府官網(https://bit.ly/36HkoSZ)選擇接種地點和時間，或致電(877)829-4682。

華府 莫德納 疫苗

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