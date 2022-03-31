大華府全改開電動車 哮喘患者可遽減

研究顯示，若大華府地區全面轉向清潔代步工具，到2050年，因生病過早死亡者將減少3500人。（記者張筠╱攝影）

近日一份關於空氣和能源的報告顯示，若大華府 地區民眾在未來20至30年內，將代步工具全部換成清潔能源類型，則全民健康將有明顯提升，因生病而英年早逝(premature death)可減3500人，哮喘病患也將大規模降低，各行業勞動力也將更充裕。

美國肺臟協會(American Lung Association)近日公布「專注於健康空氣」(Zeroing in On Healthy Air)報告，預測未來20多年內全美各地轉向零排放汽車 將帶來的影響，研究顯示，若大華府民眾全面使用電動汽車，從現在至2050年，英年早逝人數將減3500人，哮喘病患也將少10萬4000人。

美國肺臟協會公共政策副主席彼林斯(Paul Billings)說，全面轉向清潔通勤的決定不僅能減少因空氣污染而生病的民眾，同時也對大華府雇主有利，因民眾整體健康提升，相對可避免51萬6000個工作日因病假損失，鞏固各行業的勞動力。

該報告根據過往英年早逝者、哮喘病患、工作日損失等項目，綜合排名全美25大都會區的受益情況，若在2050年前全面轉用清潔代步工具，加州洛杉磯都會區將是全美受益最高的地區，英年早逝者少8680人，哮喘病患少24萬1000人，且可避免121萬天的工作日損失。

排名第二至第五的依次為大紐約都會區、芝加哥都會區、舊金山都會區、費城都會區，大華府地區排名第六。

空氣污染嚴重也對不同社區產生不平等的負面影響，低收入及少數族裔社區受到的衝擊更大，該協會研究了少數族裔占比較高的100個郡縣，「這些郡縣一共收到1550億元與健康相關的福利 ，占所有較為依賴健康福利地區的3%」，彼林斯表示，若要優化資源分配並改善各族裔健康，政府推動清潔能源立法及相關舉措勢在必行。

彼林斯表示，從石油、煤炭、天然氣、木材等過渡到風能、太陽能等清潔及可再生能源，不僅有利於打擊氣候變暖，也能改善民眾健康，因此鼓勵各地政府採取行動，提供激勵措施或完善基礎建設，推動能源轉換。