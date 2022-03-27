脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師 談龜頸症候群

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解龜頸症候群的症狀、成因及治療。

隨著人們使用電腦和手機 的時間越來越長，由此引發的疾病也越來越多。頸部在我們身體中起到兩大作用，一是保護頸椎(頸骨)裡面的脊髓，二是承托頭部的重量。

現在大部分人在使用電腦和手機時都會低頭或把頭向前伸，這種姿勢導致頸部無法有效地承托頭部的重量。因此會導致脊椎的構造發生變形，從而出現各種相關疾病。而由此產生的代表性的頸椎構造變形就是龜頸和一字頸。

因頸椎的正常排列錯亂而出現龜頸和一字頸，導致頸椎喪失支撐頭部重量和緩解外部衝擊的功能，伴隨而來的是頸部和肩部痛症。而且頭部向前伸的話，肩膀和背部也跟著向前彎，長期保持這種坐姿的話，不僅會導致一種叫做駝背的胸椎過度後彎症狀，而且腰骨的正常曲線也會變形，導致腰椎過度前彎和一字腰等症狀，除了頸部、肩部和背部出現痛症外，腰部出現痛症的可能性也會變大。

龜頸和一字頸會使頸部和肩部肌肉 過度緊張，呈收縮狀態，不僅會引發各種肌肉痛，還會引起緊張性頭痛和偏頭痛。而且頸部周圍的肌肉若長期處於緊張狀態的話，會擴展至筋膜痛症症候群。筋膜痛症症候群主要是在頸部、肩部和大腿等地方產生的痛症症候群，肩膀或脖子疼痛，脖子周圍酸痛或感到扯痛。這時候即使糾正姿勢，痛症也不容易消失，嚴重影響日常生活。

龜頸症狀若長期持續的話，頸椎失去平衡，頸部周圍會快速引發關節炎，同時導致頸椎椎間盤突出的危險性也會變大，還容易引起體型不均衡、肥胖和骨盆痛症。特別是年齡較小的青少年，因學習姿勢不當，頭部前傾導致體型不均衡的情況很多，導致肌肉與骨骼痛症。越來越多的青少年中出現體型疾病，因沒有時間而推遲治療的情況很多，也有很多是症狀嚴重了才去醫院治療。

在家中可以簡單確認龜頸症狀，舒適的狀態下站直，從側面看時以耳朵正好在肩膀的正中央為基準，看耳朵是否靠前的情況。照下站直後的側面照，若耳朵在肩膀的中央線之前，則可疑似為一字頸和龜頸，若向前超出了5cm(約2 inches)左右，則可以判斷龜頸的狀況較嚴重。

為了防止頸椎發生類似的構造變形，儘量要抬頭挺胸，保持良好的坐姿，看手機和電腦時眼睛的高度要與螢幕齊平，每過一個小時都要休息10分鐘，做做伸展運動，放鬆下頸部和肩膀肌肉。而且為了預防肩部向前彎，滑鼠和鍵盤儘量要放在離身體近的地方使用。

在這種努力下若頸部痛症仍沒有好轉，而且還出現頭痛、肩膀和胳膊、手部發麻，感知功能下降，感知異常，體力下降等症狀時，則需要及時去醫院接受專業檢查和治療。解除壓迫脊椎的非正常壓力的辦法之一就是脊椎推拿法，這是一種用手法對脊椎關節進行治療的方法，對治療姿勢不當或長期壓力過大導致的脊椎疾病具有良好的效果，治療中不使用藥物，因此患有高血壓和糖尿病的患者也可以接受治療，年齡較大的高齡患者亦可放心治療。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。