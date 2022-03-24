馬州網路犯罪者人數 全美第5高

2021年馬州多項與互聯網犯罪的相關數據在全美排名居高，包括網路犯罪者數量、受害人數、損失金額等。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)近日公布一項最新報告，馬州 多項與互聯網犯罪的相關數據在全美名列前茅，包括網路犯罪者數量、受害人數、損失金額等，去年馬州共有5244名網路犯罪者(cybercrime offender)，排名全美第五。

聯邦調查局統計2021年全美各州和華盛頓特區、波多黎各等地區的網路犯罪情況，數據顯示，2021年馬州有5244名網路犯罪者，全美僅有四個地區高於馬州，網路犯罪數量最多的是加州；馬州網路犯罪受害者有近1萬1700人，排名全美第14，而網路詐騙等犯罪行為導致的馬州財產損失共達9911萬757元，位居全美第17。

網路犯罪者除攻擊個人和企業，近幾年也加大對各地政府機構、學校系統的侵害，2021年馬州衛生廳遭勒索軟體(ransomware)攻擊，雖然州府沒有向駭客 付款，也沒有嚴重的數據損失或洩漏，但州府衛生廳官方網站因此暫停服務，幾周後才恢復正常，各地衛生服務也受影響；巴爾的摩郡和巴爾的摩市兩個公校系統近幾年也被勒索軟體攻擊，兩地政府損失數百萬元。

馬州州長霍根(Larry Hogan)22日在CNBC節目上表示，馬州近幾年遭俄羅斯駭客的攻擊顯著增多，犯罪團伙不僅針對大型企業、基礎設施等系統攻擊，更進一步入侵聯邦、州府和地方的政府機構，「馬州作為美國的網路首都(cyber capital)，有許多政府機構成為駭客的首要目標，所面臨的挑戰也更多。」

根據聯邦調查局的定義，網路犯罪包括惡意軟體(malware)、身分盜竊、勒索軟體、網路釣魚 (phishing)、電腦入侵(computer intrusion)等；全美範圍內，使用欺騙性電子郵件誘騙用戶提供個人信息的網路釣魚行為，是最普遍的網路犯罪形式。

報告顯示，年長民眾最容易在網路犯罪中受害，2021年全美受害者中，60歲及以上民眾因網路詐騙共損失16億8000萬元，相比之下，20至29歲群體共損失4億3110萬元。

2021年全美網路犯罪比前年增長了7%，損失金額多了20億元，聯邦調查局表示這與新冠疫情有關，因數百萬民眾在家工作，使用電子設備的情況增加，而許多設備沒有完善的安全系統，或民眾缺乏網路安全常識，因此被犯罪團伙攻擊的機率也大大增加。