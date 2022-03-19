全美首例 馬州即起停徵汽油稅30天助民眾減輕負擔

馬州18日通過緊急法案，即日起暫停汽油稅30天，以此應對油價飆漲的問題。（記者張筠／攝影）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)18日簽署緊急法案，宣布即日起暫停徵收汽油稅30天，以此遏制因俄烏衝突而飆漲的油價 ，減輕民眾負擔，馬州也成為全美第一個暫停汽油稅的州；相鄰的維州也在推動相似法案。

在馬州參、眾議會一致通過相關提案後，霍根18日簽署緊急法案，立即暫停向民眾徵收每加侖36分的汽油稅，相當於油箱容量12加侖的汽車，每次加滿油可省4.32元；霍根表示，暫停汽油稅不是「萬靈丹(cure-all)」，但在市場波動、油價飆升之際，馬州會傾盡一切方法為民眾提供救濟和補助。

為制裁俄羅斯 、譴責俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)攻擊烏克蘭，美國暫停進口俄羅斯石油，因此近期全美油價飆至新高，且沒有減緩趨勢，馬州眾議會議長瓊斯(Adrienne Jones)表示，雖然暫停俄羅斯石油進口極大影響美國民眾的生活，但禁令是譴責俄羅斯行為的必要決定，而暫停汽油稅的法案也顯示，馬州是與國際緊密相連的經濟共同體。

他說，該法案不僅能緩解民眾的通勤壓力，穩定馬州經濟，同時也是應對俄烏衝突升級的措施。

維州目前也在推動相似法案，州長楊京(Glenn Youngkin)近日敦促立法者放下分歧，盡快通過新法，停徵該州汽油稅三個月，楊京政府表示，若新法通過，每加侖汽油能省26分。