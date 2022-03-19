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WeWork投資1630萬元 促進華府創業發展

記者張筠／華盛頓報導
WeWork近日宣布投資1630萬元推動大華府地區的創業發展，為創業者提供軟硬件設備、創業指導等服務。（WeWork提供）
WeWork近日宣布投資1630萬元推動大華府地區的創業發展，為創業者提供軟硬件設備、創業指導等服務。（WeWork提供）

彈性工作空間提供商WeWork近日宣布，將投資1630萬元推動大華府地區的創業發展，此為該公司推動全美各大城市經濟復甦的計畫之一，藉此提供創業者軟硬件設備、辦公空間、創業指導等服務。

新冠疫情爆發後，大華府許多辦公空間長期閒置，為幫助當地經濟恢復，並刺激創業發展，WeWork決定斥1630萬元為企業家和創業者提供辦公空間，主要包括在華府大都會廣場(Metropolitan Square)、華府中城中心(Midtown Center)、北維州費郡麥克林(McLean)等地區增加共享工作空間。

WeWork上個月在全美啟動「校園成長」(Growth Campus)計畫，旨在後疫情時代促進各地經濟復甦，為初創公司、非營利組織、創業者等提供資源，包括辦公所需的軟硬件設備、創業指導，此外還可使用相關的數位實驗室，此計畫覆蓋全美多個大城市，除了紐約市的11個辦公地址，WeWork也在華府、波士頓、芝加哥、洛杉磯等都會區斥巨資擴增辦公資源。

申請WeWork資助的創業團隊需位於上述幾個城市，創業時間為五年以內，員工數量不超過100人，其他條件包括未進入盈利階段，或營業額低於200萬元。詳情可查看：https://we.co/3N4I0B8。

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