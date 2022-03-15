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物價上漲 馬州逾半民眾面臨經濟困難

記者張筠╱馬州報導
全美物價上漲，俄烏衝突又嚴重增加民眾通勤的經濟負擔，民調顯示，馬州超過一半的民眾面臨經濟困難。（記者張筠╱攝影）
全美物價上漲，俄烏衝突又嚴重增加民眾通勤的經濟負擔，民調顯示，馬州超過一半的民眾面臨經濟困難。（記者張筠╱攝影）

全美物價上漲，俄烏衝突導致民眾通勤經濟負擔增加，近日一份民調顯示，馬州超過一半的民眾因此面臨經濟困難，有華人家庭表示，雖然基本生活未受影響，但為節省開支，原定的家庭旅行計畫因此取消，父母雖擔心入不敷出惡化，但也很難向孩子清楚說明。

位於馬州巴爾的摩的古徹學院(Goucher College)本月初調查了民生狀況及社區最關注議題，並為今年6月馬州初選(primary election)了解民意，該調查收到逾630份回覆。

數據顯示，馬州56%的民眾因物價上漲感到經濟壓力沉重，其中30%人有較大的經濟困難，另26%人表示有影響但還不算嚴重；儘管如此，仍有52%民眾認為馬州經濟整體較健康，且有良好發展，整體方向也很正確。

對比自身一年前的經濟狀況，47%人表示當前經濟狀況與一年前無明顯區別，33%人表示雖然去年疫情較嚴峻，但今年的經濟情況還不如一年前，另19%人則認為今年有進步，對未來也充滿期待；關於州府應如何處理預算盈餘，50%民眾支持擴展公共服務，另49%民眾希望減稅。

不過馬州華裔居民王雅芬表示，今年美國通貨膨脹和國際局勢動盪讓他們一家五口陷入前所未有的挑戰，「原計畫暑假帶孩子們旅行，因為疫情兩年沒出遠門，但現在旅遊成本驟增，工作也因疫情受影響」，在收入不如從前，物價、油價不斷攀升的情況下，她和丈夫越來越擔心無法給孩子提供良好的成長環境，且此狀況也很難向孩子解釋。

王雅芬家中最小的孩子小學二年級，最大的國中一年級，「剛好是他們懂事且學習能力強的時候，希望能帶他們嘗試更多新事物，旅遊增廣見聞」，但從疫情爆發到現在的俄烏戰爭，「感覺每況愈下，難尋出路。」

馬州今年6月將舉行初選，關於民眾對州長霍根(Larry Hogan)的評價，65%民眾肯定霍根工作，25%反對；此外馬州民眾最關心的三大議題為公共安全、教育、投票，經濟問題和醫療保健則排名第四和第五。

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