大華府觀音堂恭迎觀世音菩薩聖誕日 一起來祈福吧！

2022年3月21日(週一)是觀世音菩薩聖誕日，大華府觀音堂舉辦祈福上香活動。

2022年3月21日(週一)農曆二月十九日，是觀世音菩薩聖誕日，大華府 觀音堂舉辦祈福上香活動，歡迎廣大佛友、善信前來祈福上香，請求大慈大悲觀世音菩薩保佑自己和家人身體健康，出入平安，心想事成，四時吉祥。

觀世音菩薩是中國佛教四大菩薩之一，早在遠古即以成佛，佛號正法明如來，觀世音菩薩以無比大願力，度脫一切苦難眾生，倒駕慈航，自願回歸菩薩位。他相貌端莊慈祥，經常手持淨瓶楊柳，具有無量的智慧和神通，大慈大悲,普救人間疾苦。當人們遇到災難時，只要念其名號，便前往救度，所以稱觀世音。在佛教中，他是西方極樂世界教主阿彌陀佛座下的上首菩薩，同大勢至菩薩一起，是阿彌陀佛身邊的脅侍菩薩，並稱“西方三聖”。

觀世音菩薩的慈悲形象深入人心，在民間廣為信奉，幾乎所有佛教寺廟裡都供奉有觀世音菩薩，在中國可謂“家家阿彌陀，戶戶觀世音”。

在妙法蓮華經觀世音菩薩普門品中，佛向大眾開示，若有眾生在危難之際，真心實意念觀世音菩薩聖號，即可脫離危難；若有眾生時常觀念恭敬觀世音菩薩，可遠離貪婪、嗔恚、愚癡等而得福德智慧；若有眾生受持觀世音菩薩名號並且禮拜供養，可得無量無邊的福德利益。

大華府觀音堂上香祈福時間：

3月21日(週一)農曆二月十九日

活動安排：

10:00am 集體上香祈福

10:30am-2:00pm 個人上香祈福誦經

當日可在觀音堂念誦：觀世音菩薩聖號、《心經》、《大悲咒》、以及49遍《禮佛大懺悔文》等經文。

活動當日觀音堂有小禮品贈送以及免費的學佛書籍和佛具與廣大佛友善信結緣。

有關於學佛和念經上的任何問題，可以諮詢“大華府觀音堂”。諮詢電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：401 E Jefferson St, Suite 108 Rockville, MD 20850，網址: www.guanyintang.org。