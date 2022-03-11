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油價破紀錄 機票價格蠢蠢欲動 專家建議盡早買

記者張筠／華盛頓報導
油價飆升，專家建議民眾若有出行計畫應及早規畫購票，國內旅行提前一至三個月，國際旅行提前四到八個月。（記者張筠 / 攝影）
油價飆升，專家建議民眾若有出行計畫應及早規畫購票，國內旅行提前一至三個月，國際旅行提前四到八個月。（記者張筠 / 攝影）

華府油價已破紀錄，平均每加侖超過4元，專家表示，油價飆升除了影響陸上通勤開銷，預計未來幾周春夏季的機票也將漲價，民眾若有搭機出行計畫，應盡早購票，國內旅行可提前一至三個月訂票，國際旅行則可提前四到八個月買票。。

本周正逢多數高校春假，全美多地迎來旅行旺季，美國汽車協會(AAA)表示，高昂油價最直接的衝擊自駕游民眾，很多人轉而選擇飛機或大巴，但專家預計未來幾周乃至幾個月內，機票也將因油價上升而漲錢。

斯科特廉價機票服務網(Scott’s Cheap Flights)資深分析師奧蘭多(Willis Orlando)說，燃油是所有航空公司的第二大開銷，一般占總支出的30%，「目前多數航班的價格沒有因油價飆升而上漲，主要是因航空公司通常會提前數周乃至數月購買燃油，但儲備燃油耗盡後，消費者將明顯感覺到油價飆升對機票價格造成的影響。」

部分航空公司會與燃油公司簽訂合同鎖住油價，但這僅能持續數月，預計今年6月至8月，多數航班票價都將大幅上漲，有些航空公司會承擔一部分增加的成本，以此保持競爭優勢，但隨著旅遊旺季臨近，近期的飛機票價預計只會漲不會跌。

奧蘭多建議民眾若要控制旅行開銷，盡量選擇避開人潮，選擇非高峰期的班次，或提前訂票，國內旅行至少要提前一到三個月，而國際旅行則最好根據目的地，提早至少四到八個月訂票。

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