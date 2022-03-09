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世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

大華府油價創新高 加油站現排隊車龍

記者張筠／華盛頓報導
汽油分析師表示美國油價從未飆到此高點，增長速度也破紀錄。圖為上周華府一處加油站的情形。（記者張筠 / 攝影）
汽油分析師表示美國油價從未飆到此高點，增長速度也破紀錄。圖為上周華府一處加油站的情形。（記者張筠 / 攝影）

俄烏戰火影響美國民眾日常生活，全美平均油價創新高，大華府油價也不斷上升，目前三地都已突破每加侖4.1元，其中華府以4.3元價格最高，地方官員建議民眾盡量選擇省油節能方式出行，部分社區加油站也開始出現加油車隊，原本計畫春假自駕出遊的留學生也表示，交通費用飆高，旅行恐怕泡湯。

美國汽車協會(AAA)8日的數據顯示，全美平均一加侖汽油已達4.173元，創歷史新高，超過2008年的最高點4.103元，大華府地區的油價也破紀錄，華府和馬州油價分別為每加侖4.346元和4.192元，均超過全美均價，維州平均油價也達4.103元。

部分社區加油站近日開始出現排隊車龍的情況，有民眾說，只要俄烏戰爭不停，油價只會繼續上漲，所以盡早加油，甚至還有人開始儲存汽油。

計畫在3月中旬利用春假和同學自駕出遊的維州學生王怡寧說，疫情期間好不容易考完駕照，甚至買到了車，「現在油價飆漲，一出行荷包就要大失血，交通費成為很大負擔」，她感嘆，沒想到來美讀書的這幾年遇到這麼多變數。

油價追蹤機構GasBuddy汽油分析部總監狄漢恩(Patrick De Haan)表示，美國油價從未漲到如此高點，增長速度也創紀錄，各國對俄羅斯的制裁限制該國的石油供應，因此導致汽油、柴油、航空燃料等所有燃料價格飆升，此情況預計短時間內無法解決，高昂的油價恐將持續數月。

油價飆升恐怕也將導致物價上漲，全國雜貨商協會(National Grocers Association)表示，由於商品的運輸成本提高，食品、日常用品的售價也將上揚，通貨膨脹加劇使民眾的經濟壓力更大。

GasBuddy建議民眾合理安排出行計畫，盡量選擇省油節能的方式，大華府地方官員則告誡民眾不要囤積汽油，避免惡化油荒，民眾若發現有商家趁機調漲汽油價錢，可向聯邦能源部舉報：https://bit.ly/3Cpx0cM。

大華府油價創新高，華府平均每加侖達4.346元，民眾近日排隊加油。（記者張筠 /...
大華府油價創新高，華府平均每加侖達4.346元，民眾近日排隊加油。（記者張筠 / 攝影）

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