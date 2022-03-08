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美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

黃藍旗幟浪潮 大華府商家烏克蘭國旗售罄

記者張筠／華盛頓報導
位於華府的多國駐美大使館近日都亮起黃藍色燈，以支持烏克蘭。（比利時駐美使館提供）
位於華府的多國駐美大使館近日都亮起黃藍色燈，以支持烏克蘭。（比利時駐美使館提供）

華府近日出現大量烏克蘭國旗，從各國使館到居民住宅、從交通大橋到社區小路，官民用各種代表烏克蘭的黃藍色國旗和標誌來倡導和平，反對戰爭；大華府的國旗商家表示，從未見過美國民眾對別國國旗有如此大的需求，甚至令他們想起911事件後民眾購買美國國旗的場景，許多商家的烏克蘭國旗早已售罄。

俄烏戰爭爆發以來，大華府民眾持續聲援烏克蘭，馬州政府大樓、位於華府的多國駐美大使館也亮起黃藍燈，表示與烏克蘭同在，商家和民眾也插上烏克蘭國旗，並掛上「榮耀烏克蘭」等標語。

國旗生產商表示，近期美國的烏克蘭國旗需求量驟增，且銷量前所未見，不少業主稱，此趨勢讓他們想到911事件後民眾購買美國國旗的情景；現在的烏克蘭國旗是在1992年烏克蘭脫離蘇聯、獨立後採用的。

Kengla國旗公司的業主蘇波卡(Brittany Sobotka)表示，目前該公司所有的製造商都已經缺貨三到四周，大華府基本所有國旗商店的烏克蘭國旗也都售罄；蘇波卡的家庭在華府Tenleytown區經營該店面已有70年，兩年前因為新冠疫情生意全部轉為線上。

「沒想到從國旗生意上見證歷史發展，情緒也很複雜」，蘇波卡說，黃藍色的國旗代表清澈的藍天下有黃金色的稻田，「這樣的符號既讓人類團結，也可能讓我們分裂，有些人用國旗發洩憤怒與仇恨，但現在很多人用旗幟來追求和平，表達愛」，許多民眾、商家業主、甚至使館官員來詢問購買烏克蘭國旗的渠道，「在危機中的團結令人感動。」

除了向商家購買，位於華府的政府機構使用國旗也來自市府「存貨」，華府運輸局(Department of Transportation)長期備有數千面世界各國的國旗，專門在別國總統和政要訪問華府舉行活動時使用，而現在這些國旗都成為華府支持遠方國家的標誌，有住在華府數十年的市民表示，從未見過如此景象。

大華府的烏克蘭國旗需求量驟增，許多商家也表示銷量前所未見，該國國旗基本售罄。（記...
大華府的烏克蘭國旗需求量驟增，許多商家也表示銷量前所未見，該國國旗基本售罄。（記者張筠 / 攝影）

烏克蘭 華府 911

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