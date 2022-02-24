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華府公校疫情期教學 8成家長滿意

記者張筠╱華盛頓報導
近八成的華府家長認可公校系統在疫情期間的授課方法和防疫策略，同時也有家長希望公校系統能增加線上教學資源。（華府公校系統提供）
近八成的華府家長認可公校系統在疫情期間的授課方法和防疫策略，同時也有家長希望公校系統能增加線上教學資源。（華府公校系統提供）

華府近日一項民調顯示，近八成的家長認可公校系統在疫情期間的授課方法和防疫策略，此外，近半家長讚許市長包瑟(Muriel Bowser)在新冠變種Omicron病毒肆虐期間的因應；此外由於華府犯罪率增、房價提高，反倒將教育列為重點議題的民眾比率因此下降。

「華盛頓郵報」近日調查市民對包瑟政府教育工作以及公校系統的滿意程度，約千名受訪者中有近八成(79%)家長表示，孩子就讀的學校在疫情期間的教學和防疫令他們滿意，另外有19%人有意見或不太滿意。

儘管此前家長和教師強烈反對實體教學，社區對包瑟政府的防疫評價也褒貶不一，但最新民調顯示，近一半(48%)的家長認為包瑟政府在提升公校教育方面有「良好」(good)和「優秀」(excellent)的表現，不過也有部分家長說，若市府能提供更多遠程教學資源，使家長和學生更多靈活性，他們將更滿意和放心。

該民意調查的推進正值包瑟尋求連任第三屆市長的階段，過去兩年因新冠疫情的衝擊，包瑟在教育方面的工作面臨重重困難，2020-2021學年她曾多次推動公校重啟實體課，但不幸均失敗告終，同時還面臨家長和教師工會的不斷挑戰，此外教育報告反映學生在疫情期間成績下滑，心理和社交問題增加，這些都讓包瑟政府受到更多批評。

不過，包瑟政府在新冠變種Omicron病毒肆虐期間，頂住病毒傳染風險、教職人力嚴重不足、家長和教師強烈反對的種種壓力，堅持推進實體教學，則贏得部分家長刮目相看。

該報告也調查民眾對華府生活的期待和關注重點，由於華府仇恨犯罪增多，房價持續上漲，今年僅有4%民眾表示教育和公校是他們最看重的議題，2011年該數據為25%，2019年為8%；相比之下，今年有36%民眾重點關心犯罪和暴力問題，另有14%人最注重房價變化。

教育 公校 疫情

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