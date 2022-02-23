全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

維州的第一資本在2022年全美最佳雇主排行榜中位列第72名。（取自富比士官網）

「富比士」(Forbes)雜誌近日公布「2022全美最佳大雇主」名單，大華府 地區共有九家雇主衝進全國100強，其中華府的國家航空暨太空總署(NASA)位列全國第三，也是大華府地區唯一擠進全美前十的機構。

「富比士」雜誌匿名採訪了6萬名在1000多家企業工作的民眾，調查他們的工作環境、發展機會、薪資待遇、企業多元性、對雇主的感受，並評估他們向親朋好友推薦自己雇主的程度和意願等，以此列出「2022年全美最佳雇主」前500強的名單。

結果顯示，大華府共有九家企業衝進前100名，包括華府兩家，馬州四家，維州 三家，企業領域涉及國防與航天航空、政府服務、銀行與金融服務、醫療、教育 、休閒旅遊，大華府進入全美前100名的雇主中，國防與航天航空領域的數量最多。

總部位於華府的國家航空暨太空總署位列全國第三，也是大華府地區唯一衝進全國前十的機構，維州的HII排名全國第11，華府的聯邦儲備系統(Federal Reserve System)排名全國第31。

維州另外兩家進入全美前100名的企業為第一資本(Capital One)以及世界第四大軍工生產商諾斯羅普·格魯曼公司(Northrop Grumman)；馬州進入前100名的企業包括洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)、馬里蘭大學醫療系統(UMMS)、馬里蘭大學，以及萬豪酒店集團(Marriott International)。

全美排名第一的是賓州的費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)，第二名為喬治亞州的電力能源公司「南方公司」(Southern Company)，第四、五名分別為紐約的紀念斯隆-凱特琳癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)和南加州的米其林集團(Michelin Group)。

「富比士」雜誌指出，雖然受疫情影響，教育從業者的流失嚴重，但教育相關的機構仍在今年榜單中占一席之地，醫療保健行業也表現突出，前十名中有一半為醫療相關企業，而前50名中醫療機構占了四分之一。