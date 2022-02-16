華府新財年 教育預算增2億至22億

由於新學年每名學生所需的資源增長，市府計畫在教育領域增加2億元預算。（華府公校提供）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)近日宣布新財年預算方案，她說，由於新學年每名學生所需的經費上升，市府計畫在教育方面增加2億元預算，助各學校補貼防疫開銷，完善教學設備，避免更多教職人員流失。

包瑟表示，2022-2023學年市府平均將在每名學生身上花掉至少1萬2419元經費，比現階段增加690元，漲幅6%，華府公校 系統(DCPS)共有近10萬名學生，為補貼學校開支，確保教育資源充足和公平分配，市府計畫在教育事務增加2億元，華府用於學校的總預算也將因此達22億元。

包瑟也承諾在未來兩年內，資斥3600萬元推進學校在疫情後的恢復，升級學校教學設備，補貼防疫開銷，盼望能提高學生註冊人數。

雖然市府一般根據華府公校系統的學生註冊情況來決定資金分配，然而疫情後華府公校學生明顯減少，但包瑟的教育預算顯示，各公校在新學年將獲得比去年更多的資助；華府公校教育總監 菲力彼(Lewis Ferebee)說，經歷疫情重創，學生們需要更多學術和社交方面的輔導，因此市府將大力支持學校開展相關項目，保證師生身心健康。

包瑟政府也計畫在近期給公校系統的代課教師加薪，目標為時薪增至20元，近幾年華府代課教師持續抗議，表示薪資待遇與他們所付出的辛苦不成正比，疫情後市府更關注到他們的呼聲，這也是今年包瑟政府第二次提高教師薪資，之前第一次加薪時，時薪已增至17元。

包瑟政府的教育預算也將幫助學校留住許多崗位，過去兩年華府公校系統因資金不足面臨裁員問題，教職流失嚴重，至今仍是人手緊缺。