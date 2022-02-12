我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

蒙郡族裔歧視加劇 非裔議員遭言語侮辱

記者張筠／馬州報導

2月為美國非裔月，然而大華府地區卻頻發歧視案，馬州蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)本周在一場線上會議中，遭到歧視性音樂干擾，還受到言語侮辱；蒙郡官員稱，郡府招聘新任衛生官的過程中，也不斷受到歧視和仇恨，面試因此加上應徵者應對仇恨攻擊的能力考核。

加萬多本周在郡議會上報告警務改革的相關事項時，突然被歧視性音樂打斷，接連還被罵侮辱性言語、種族綽號；身為非裔郡議員，加萬多說，自己過去常成為仇恨團體的攻擊對象，但這次事件令他擔憂加劇，「因為我三歲的兒子當時就在我身邊，他還和線上會議中的成員打招呼」，他很擔心類似的歧視問題將影響家人的安全與健康。

加萬多的幕僚長斯諾(Cecily Thorne)也在臉書上說明此事，她說：「種族主義具有破壞性和仇恨意味，也給那些已被邊緣化的群體增加負擔」，她表示，一定要站出來發聲，「否則總有人不以為意，或假裝什麼事都沒發生。」

加萬多說，包括他在內有很多官員都曾遭歧視或侮辱，他很失望馬州最多元的蒙郡還是會出現此類案件，但他同時欣慰越來越多人支持「不應讓這種事成為常態」。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，非裔紀念月剛進入第二周就發生此事，加萬多多次因族裔、身分遭言語攻擊和歧視，「這絕不是2022年該有的情形」；蒙郡八名郡議員通過聯合聲明譴責該歧視行為，並大力聲援加萬多，「盼望所有民眾都能在此事團結一致，為逾百萬蒙郡居民創造更安穩的生活環境。」

蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)說，疫情加劇了歧視問題，自從蓋里斯(Travis Gayles)離任，蒙郡開始招聘新衛生官起，郡府遭受的仇恨攻擊就不斷增加，面試內容也不得不增加對應徵者處理仇恨攻擊的考核，他們所要承擔的心理壓力也越來越大，「蓋里斯曾因身分和防疫策略遭歧視攻擊，當時他所面臨的威脅，嚴重到需要警方介入。」

歧視 非裔 馬州

上一則

芝城雪季告終？ 氣象專家：還得等一段時間

下一則

反常態未分享Wordle 女兒機警報案救老母

延伸閱讀

蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫

蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫
蒙郡公校學區首位非裔女總監 代理轉正

蒙郡公校學區首位非裔女總監 代理轉正
伊州法官暫停校園強制口罩令 州長擬上訴

伊州法官暫停校園強制口罩令 州長擬上訴
楊成華競選馬州蒙郡公校教委 爭取支持

楊成華競選馬州蒙郡公校教委 爭取支持
蒙郡19家圖書館 今起可領免費N95口罩

蒙郡19家圖書館 今起可領免費N95口罩

熱門新聞

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
排隊服務可說是五花八門，比如音樂會入場、餐廳預訂、博物館和旅遊景點等候等。（記者張宏／攝影）

用時間換取金錢 「排隊人」周賺千元 還能幫預約檢測

2022-02-07 13:08

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動