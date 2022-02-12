蒙郡族裔歧視加劇 非裔議員遭言語侮辱

2月為美國非裔 月，然而大華府地區卻頻發歧視 案，馬州 蒙郡郡議員加萬多(Will Jawando)本周在一場線上會議中，遭到歧視性音樂干擾，還受到言語侮辱；蒙郡官員稱，郡府招聘新任衛生官的過程中，也不斷受到歧視和仇恨，面試因此加上應徵者應對仇恨攻擊的能力考核。

加萬多本周在郡議會上報告警務改革的相關事項時，突然被歧視性音樂打斷，接連還被罵侮辱性言語、種族綽號；身為非裔郡議員，加萬多說，自己過去常成為仇恨團體的攻擊對象，但這次事件令他擔憂加劇，「因為我三歲的兒子當時就在我身邊，他還和線上會議中的成員打招呼」，他很擔心類似的歧視問題將影響家人的安全與健康。

加萬多的幕僚長斯諾(Cecily Thorne)也在臉書上說明此事，她說：「種族主義具有破壞性和仇恨意味，也給那些已被邊緣化的群體增加負擔」，她表示，一定要站出來發聲，「否則總有人不以為意，或假裝什麼事都沒發生。」

加萬多說，包括他在內有很多官員都曾遭歧視或侮辱，他很失望馬州最多元的蒙郡還是會出現此類案件，但他同時欣慰越來越多人支持「不應讓這種事成為常態」。

蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，非裔紀念月剛進入第二周就發生此事，加萬多多次因族裔、身分遭言語攻擊和歧視，「這絕不是2022年該有的情形」；蒙郡八名郡議員通過聯合聲明譴責該歧視行為，並大力聲援加萬多，「盼望所有民眾都能在此事團結一致，為逾百萬蒙郡居民創造更安穩的生活環境。」

蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)說，疫情加劇了歧視問題，自從蓋里斯(Travis Gayles)離任，蒙郡開始招聘新衛生官起，郡府遭受的仇恨攻擊就不斷增加，面試內容也不得不增加對應徵者處理仇恨攻擊的考核，他們所要承擔的心理壓力也越來越大，「蓋里斯曾因身分和防疫策略遭歧視攻擊，當時他所面臨的威脅，嚴重到需要警方介入。」