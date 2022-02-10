我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳巍奪金 他不是在冰上就是在黑白鍵上

中國貿易承諾僅履行57% 美加稅風聲再起

白宮慶新春 戴琪：虎年象徵亞裔堅韌特質

記者張筠╱華盛頓報導
白宮8日舉行線上農曆新春慶祝，戴琪致詞表示虎年象徵力量和繁榮。（視頻截圖）
白宮8日舉行線上農曆新春慶祝，戴琪致詞表示虎年象徵力量和繁榮。（視頻截圖）

拜登政府8日舉行線上農曆新春慶祝，多名亞裔官員致詞並送上2022虎年祝福，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)表示，虎年象徵堅韌、力量和繁榮，符合亞裔特質，雖然亞裔社區在過去兩年經歷諸多挑戰，但仍將抓住契機，追求平等公正。

白宮8日的線上新春慶祝活動邀請戴琪等各界亞裔官員致詞，他們表示多元性是美國的力量(strength)所在，雖然過去兩年疫情給各行各業帶來衝擊，亞裔社區也因仇恨犯罪經歷挑戰，但新春象徵希望和繁榮，亞裔新年間迎來新希望，也將致力推動經濟發展、團結共進。

戴琪表示，今年正值虎年，「虎代表堅韌力量和繁榮昌盛」，符合亞裔的韌性、喜悅等特徵，過年除了與家人共享團聚時光，品嚐美食，領取紅包，更會一同展望未來，她表示，亞裔將抓住新年的契機，拜登政府也重視各族裔利益，繼續推動公平、正義，並促進各社區團結，她也期待著新年新氣象。

本次線上慶祝還推出了中國、韓國、越南等地區的傳統文化表演，包括廚師現場烹調有吉祥寓意的鮮蝦、豆角、糯米飯等，此外還有擊鼓舞蹈、歌曲演奏等充滿民族特色的節目。

亞裔 戴琪 拜登

上一則

零確診才安心 多數華人仍繼續戴口罩

下一則

海豹部隊「地獄周」培訓 前校隊明星送醫仍不治

延伸閱讀

川普不斷「不平亂鳴」共和黨憂衝擊期中選情

川普不斷「不平亂鳴」共和黨憂衝擊期中選情
美國人愛用進口貨 去年貿易逆差飆升27% 8591億創紀錄

美國人愛用進口貨 去年貿易逆差飆升27% 8591億創紀錄
特斯拉終於得到拜登關愛 電動車廠股價齊揚

特斯拉終於得到拜登關愛 電動車廠股價齊揚
兒童扺稅福利尚餘1930億元 報稅就能拿得到

兒童扺稅福利尚餘1930億元 報稅就能拿得到
麥康諾定調國會叛亂 譴責RNC懲戒議員

麥康諾定調國會叛亂 譴責RNC懲戒議員

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢