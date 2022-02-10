白宮慶新春 戴琪：虎年象徵亞裔堅韌特質

白宮8日舉行線上農曆新春慶祝，戴琪致詞表示虎年象徵力量和繁榮。（視頻截圖）

拜登 政府8日舉行線上農曆新春慶祝，多名亞裔 官員致詞並送上2022虎年祝福，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)表示，虎年象徵堅韌、力量和繁榮，符合亞裔特質，雖然亞裔社區在過去兩年經歷諸多挑戰，但仍將抓住契機，追求平等公正。

白宮8日的線上新春慶祝活動邀請戴琪等各界亞裔官員致詞，他們表示多元性是美國的力量(strength)所在，雖然過去兩年疫情給各行各業帶來衝擊，亞裔社區也因仇恨犯罪經歷挑戰，但新春象徵希望和繁榮，亞裔新年間迎來新希望，也將致力推動經濟發展、團結共進。

戴琪表示，今年正值虎年，「虎代表堅韌力量和繁榮昌盛」，符合亞裔的韌性、喜悅等特徵，過年除了與家人共享團聚時光，品嚐美食，領取紅包，更會一同展望未來，她表示，亞裔將抓住新年的契機，拜登政府也重視各族裔利益，繼續推動公平、正義，並促進各社區團結，她也期待著新年新氣象。

本次線上慶祝還推出了中國、韓國、越南等地區的傳統文化表演，包括廚師現場烹調有吉祥寓意的鮮蝦、豆角、糯米飯等，此外還有擊鼓舞蹈、歌曲演奏等充滿民族特色的節目。