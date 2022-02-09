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馬州「補強針樂透」周周抽 200萬獎金鼓勵接種

記者張筠╱馬州報導

馬州州長霍根(Larry Hogan)8日宣布「補強針樂透」計畫，將提供打完補強針的成人總額達200萬元的獎金，只要已完成接種者就可自動列入抽獎名單，這項為期12周的樂透活動中，每周將有一人中獎，獎金五萬到100萬不等，此外，州府也計畫給完成補強針接種的學生提供獎學金，藉此提高年輕人的接種率。

去年馬州實行「疫苗樂透」(VaxCash Promotion)活動，以200萬元獎金動員民眾接種，今年再針對補強針實施VaxCash 2.0樂透計畫，即日起12周內，只要完成新冠疫苗接種且打了補強針的18歲及以上民眾，都有機會中獎。

根據該項樂透規定，每周將有一名幸運民眾中獎，第一周獎金50萬元，第二到第11周每周獎金5萬元，最後一周獎金100萬元，霍根表示，民眾越早完成接種，就能越早進入樂透系統，中獎概率也會提高。

霍根希望借此樂透活動，讓民眾了解所有人都應接種補強針，「有人自認健康狀況良好，不需要打補強針，但只要滿18歲，不接種補強針就仍有很大染疫風險」，他也引用衛生數據稱，不打補強針染疫的概率是打針的兩倍，且不打補強針出現重症需住院的也是已施打者的三倍。

當前馬州已有逾95%民眾接種至少一劑疫苗，且各項疫情數據顯示高峰已過，馬州單日住院人數從上月的高峰近3500人下降至當前的1100多人，且陽性檢測率也從上月的近30%降至5.81%；雖然未來仍可能出現其他變種病毒，甚至傳染性更強，但基於目前掌握的防疫技術、資源和經驗，霍根表示，馬州有信心應對未來挑戰。

馬州當前沒有執行口罩令，州府官員也鼓勵地方政府放寬防疫，但霍根表示，不會像維州州長楊京(Glenn Youngkin)一樣要求公校撤銷口罩令，他認為州府沒有權利要求各地公校系統更改防疫規定。

馬州 疫苗 防疫

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