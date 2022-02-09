4年丟失1.6萬台電腦 大華府公校損失嚴重

華府公校系統在四年內共有1萬6125台電腦丟失或被偷，不僅造成經濟損失，也導致數據安全隱患。（DCPS提供）

大華府 多個公校 系統近幾年丟失大量教學設備，華府公校系統(DCPS)在過去四年內，共丟失1萬6000多台電腦，不僅影響教學，還導致經濟損失，更危及數據安全，為公校增加潛在網路攻擊風險。

華府公校四年內有1萬6125台電腦丟失或被偷，其中包括3470台台式電腦，但公校系統卻只記錄20台電腦被偷，其餘數千台電腦不知下落，其中遺失最多的是Dell的OptiPlex3010型號電腦，共丟失582台，每台價值約199元。

此外，華府公校四年內還丟失了上萬台筆記本電腦，其中55台確認被盜，丟失最多的是Surface Go Gen 2 LTE型號的筆記本電腦，有逾3000台，每台價值約399元。

部分家長對此非常震驚，大聲呼籲公校加強管理，尤其在疫情 後教學十分仰賴電子設備，一旦設備遺失，學生信息也可能外洩或被不法份子利用；也有民眾表示，就算電腦不是被偷，學校也應定期記錄電子設備去向，在疫情爆發之初，很多家庭沒有條件遠程上課，因此向公校借電腦、平板等設備，若公校沒有妥善管理，很多教學設備就此一去不回。

數據顯示，華府Eastern Senior高中遺失的電子設備最多，緊接著分別是Ballou高中、Truesdell小學、Roosevelt Stay高中和J.O. Wilson小學。

對於丟失設備是否會造成數據被竊或造成網路攻擊等隱患，華府公校表示，所有設備都裝有定位系統，若丟失的設備連結網路，就會向公校發出警報，且會自動刪除硬盤內的數據，防止信息被竊。

網路安全學者奧斯特洛斯基(Mark Ostrowski)表示，遠程清除數據(remote wiping)是很好的防護方法，但並非100%有效，若丟失的設備沒有連結到網路，則防盜系統也無法工作，因此沒有妥善加密的設備，假使落入不法份子手中，師生數據信息仍可能遭威脅。

維州亞歷山卓市公校也損失大量教學設備，包括858台Chromebooks，去年還有一件價值2300元的音響設備被偷，兩年前一輛裝有32輛自行車的貨車被偷，讓該公校損失了近5000元。

不過也有家長理解公校系統的處境，主要因為近兩年公校因疫情被迫轉向遠程教學，很多管理並不成熟，需要時間及人力、物力的適應與支持。