維州州長楊京撤銷公校口罩令 阿靈頓法官判違法

阿靈頓法官裁決楊京行政令違反維州現行法律，因此發布臨時限制令，禁止楊京撤銷公校口罩令。（阿靈頓郡公校提供）

維州 最高法院7日駁回一群家長的訴訟，稱楊京政府沒有侵犯家長權利，因此家長無權提吿；維州阿靈頓(Arlington)法官近日則裁決楊京(Glenn Youngkin)行政令違反維州現行法律，並發布臨時限制令，禁止楊京撤銷公校口罩 規定，該裁決象徵北維州七個公校系統在與州府的挑戰中獲勝，但州長辦公室表示將會上訴最高法院。

不過，有媒體爆出該名法官的丈夫是阿靈頓公校的一名教師，因此其裁決也因此在社區引發爭議。

北維州七個公校教委日前聯合提吿，稱楊京行政令違反維州現行法律，也不符合聯邦疾病防治中心(CDC)給公校的建議，阿靈頓巡迴法院法官迪馬提歐(Louise DiMatteo)近日裁決，表示楊京行政令違反維州現行法律，也侵犯了維州法律給予地方公校制定公衛規定的權利，她因此頒布臨時限制令，禁止楊京撤銷公校口罩規定。

雖然楊京辯稱州長在公衛危機中有發布緊急命令(emergency powers)的權利，但迪馬提歐表示，此案的關鍵爭議在於州長的緊急權利，是否能推翻地方公校教委根據維州法律所做出的決定，「法院的結論是州長沒有此權利。」

對此，楊京政府表示將會對此臨時限制令提出上訴。

迪馬提歐曾透露自己的丈夫是阿靈頓公校的一名高中教師，而該公校系統也包括在提吿州府的名單內，這引起部分社區民眾的不滿，他們稱法官裁決不公，不過州府和公校雙方均表示，迪馬提歐自願透露配偶的工作，也沒有將配偶的利益視為裁決標準，因此都同意讓她審理此案。

雖然州府針對迪馬提歐的裁決結果表示將會上訴維州最高法院，但維州檢察長發言人表示，楊京政府不反對迪馬提歐處理該案，代表公校的律師卡弗基(John Cafferky)也說，迪馬提歐在法律上並無義務說明自己配偶的工作，但她自願提出，且處理案件的態度也不失公正。

喬治華盛頓大學法學院教授斯澤博(John Szabo)表示，迪馬提歐可以自行判斷是否要放棄審理該案，但若她認為案件和自身利益沒有衝突，且在兩造雙方均同意的情況下，由她來審理案件並無任何不妥。

提吿州府的七個公校包括阿靈頓郡、費郡、亞歷山卓市、威廉王子郡、福斯教堂市、漢普頓市、里奇蒙市，而根據《華盛頓郵報》近日的調查，維州仍有約70個公校系統沒有遵行楊京的行政令，相當於全州逾50%公校仍繼續實行口罩令。

日前維州一群家長也提吿楊京政府，要求禁止楊京撤銷公校口罩令，但維州最高法院(Virginia Supreme Court)7日駁回該訴訟，稱家長團體沒有理由提訴，因楊京行政令沒有違反家長的權益或阻礙家長義務，法官駁回訴訟，因此也不對楊京行政令做任何評論或提供法律意見。