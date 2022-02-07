大華府觀音堂新年上頭香祈福活動圓滿結束 善信許願祈福求平安

大華府觀音堂新年上頭香祈福活動，已圓滿結束。善信許願祈福求平安，在新的一年有好的開始。

在中國大年初一這一天，無論南方還是北方都有一個不可缺少的活動，那就是去寺廟裡上頭香祈福。很多人為了在新年的第一天上頭炷香，為全年討個好彩頭，甚至在寺廟外守到凌晨，祈求家人在新的一年裡事事如意、身體健康、家庭幸福、工作順利等。位於馬里蘭州 Rockville市中心的大華府 觀音堂於大年初一的上頭香活動，已圓滿結束。上頭香活動從1月31日除夕晚上開始，開放到2月1日大年初一下午4時，此次活動是免費參加。而各善信都誠心地上頭香及許願祈求，祈求新的一年平安吉祥。

當天除夕晚上11時30分，善信已到達大華府觀音堂，雖然天氣寒冷及疫情 未退，但無阻善信們上頭香祈福。他們在靜心等候上頭香的時候，觀音堂提供豐盛美味的素食，包括有包子、糕點等，素食既美味又富新年色彩，各人相談甚歡，現場一片喜氣洋洋!

其後，善信已陸續到達觀音堂，準備開始上頭香。首先，師兄講解上頭香的程序及注意的事項。上頭香活動分開兩部分，第一是集體部分，第二是來客個人部分。當踏入凌晨12時，由一位師兄上香及上大香，大眾面對菩薩跪下，然後感恩每尊菩薩，之後集體念誦，然後七叩拜，祈願觀世音菩薩在新的一年保佑我們，之後行大禮三叩拜，並念誦祈願詞，願菩薩保佑我們身心健康、平安快樂、智慧充滿、褔慧雙修、能夠救度一切有緣眾生。

集體跪拜禮佛之後，開始個人按次序上頭香，只見每人很有秩序地把香在油燈上點著後，注視各位菩薩，並向各位菩薩請安，然後雙手將香插入香爐，之後再跪拜許願祈求。各人根據自身的情況和意願說出合理的祈求，譬如身體健康、事業順利、家庭和睦等。各人上頭香後，都顯得精神奕奕。雖然已是凌晨夜深，但眾人的臉上沒有帶有倦容，大概因為上過頭香後，大家都感覺到菩薩的庇佑，在新的一年有好的開始。各人在離開前，大華府觀音堂更送贈吉祥米、水果及糕點包子，祝願大家新的一年吉祥如意，豐衣足食。

有關於學佛和念經上的任何問題，可以諮詢“大華府觀音堂”。諮詢電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：401 E Jefferson St, Suite 108, Rockville, MD 20850，網址: www.guanyintang.org。