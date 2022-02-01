600元買個假疫苗卡、假檢測文件？ 犯罪集團誇稱「24小時提供證明」

新冠疫情延燒，犯罪份子也趁虛而入，仿冒合法檢測機構、醫院或診所來偽造檢測結果或疫苗接種證明。（Getty Images）

新冠疫情 延燒促使全美各地的檢測 需求居高不下，但犯罪份子也趁虛而入，仿冒合法檢測機構、醫院或診所來偽造核酸(PCR)檢測結果或疫苗接種證明，騙取民眾利益也打亂防疫 秩序，專家表示，目前最有效的解決方式為建立全球統一的驗證系統。

網路安全解決方案廠商Check Point Software近兩年持續追蹤與疫情相關的黑市交易，該公司首席工程師奧斯克斯基(Mark Ostrowski)表示，犯罪團夥和詐騙分子專注於仿造各類測試結果或疫苗接種證明，且往往以時效性為賣點，騙取民眾利益，「他們在24小時內仿造出一份陰性的核酸檢測證明，向民眾收取200元至600元不等的費用」，犯罪團體通常以比特幣(Bitcoin)收費，以逃脫執法份子的追查。

不過奧斯克斯基也表示，由於抗疫是場持久戰，疫情爆發初期此類犯罪行為只在小範圍出現，但兩年多來持續增加，民眾對檢測和防疫略感疲乏，出行的願望增加，需要做檢測的人數激增，因此也滋長了犯罪行為。

根據該公司的追蹤，犯罪分子不費吹灰之力就能偽造出滿足幾十個國家標準的檢測證明，包括美國、西班牙、瑞典、俄羅斯、英國等，甚至能仿冒「歐盟COVID數位證明」(EU digital COVID certificates，EUDCC)，「由於目前全球沒有統一的新冠數據庫，也無統一標準來驗證真實性，所以難以打擊相關的犯罪行為。」

英國倫敦的重症醫師、衛生技術學者凱洛(Nigel Kellow)表示，對新冠相關文件的控制不當是衛生技術領域近兩年面臨的最大問題之一，「具體有多少人持偽造核酸檢測證明進入美國，基本無人知曉」，凱洛本人的簽名也被犯罪分子利用，「市場上出現有我名字的偽造證明，甚至出現了仿冒英國核酸檢測供應商Halo Verify的文件，而此事我也是在媒體聯絡詢問後才知曉。」

民眾為何會願意以600元高價來買一份偽造證明？凱洛表示，「理由很簡單，染疫民眾仍想進入美國等要求核酸陰性證明的地區，因此偽造文書通過檢查，這也持續給全球的防疫帶來挑戰」；他說，設立一個統一的全球系統來驗證新冠相關文書是目前看來最有效的解決方式，雖然部分國家的檢測中心已通過QR碼來避免偽造證件，但各國的驗證系統互相獨立，仍會給犯罪分子留下機會。