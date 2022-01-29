維州檢察長：公立大學不准強制打疫苗

維州檢察長28日表示，維州公立大學不能強制教職和學生接種新冠疫苗。（記者張筠 / 攝影）

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)28日在一封回應州長的信件中表示，維州公立大學不能將接種新冠疫苗 ，列為入學或參加實體課的強制要求，這是繼撤銷公校口罩令後，州府再試圖調整高等教育機構防疫 方式，也是州長楊京(Glenn Youngkin)堅持維護個人防疫自由的舉措。

楊京政府對公校口罩令的管理持續遭到批評和法律挑戰，但他的立場始終未改，他上任首日就簽署行政指令(executive directives)，承諾會維護民眾在防疫上的自由和個人權利，撤銷所有州府機構的新冠疫苗接種令，近日楊京也要求檢察長解釋大學的疫苗規定，試圖禁止學校強制學生打疫苗。

維州前任檢察長賀林(Mark Herring)曾表示，公立大學可在維州法律的授權下自行制定疫苗規定，但邁爾斯在回應楊京時指出，該法規只包括白喉、脊髓灰質炎、麻疹、德國麻疹、腮腺炎等疫苗，不含新冠疫苗，邁爾斯說，維州州議會可立法更新高等教育機構的疫苗種類和規定，但目前州議會並沒有這麼做，因此公立大學不能將接種新冠疫苗作為入學條件，或強制在校生、教職員接種。

不過邁爾斯辦公室發言人表示，邁爾斯本人已完成接種且打了補強針，他們也鼓勵民眾施打疫苗與補強針。

在楊京簽署相關指令後，維州部分大學紛紛撤銷對教職的疫苗接種令，包括維吉尼亞聯邦大學(VCU)和維吉尼亞州立大學(VSU)，但兩校仍「強烈鼓勵」教職員完成接種和補強針；不過VSU沒有撤銷對學生的接種要求，VCU也要求所有人員在學校室內活動中必須戴口罩，保留了一部分防疫的強制規定。

楊京政府目前仍因公校口罩令問題面臨訴訟，但他堅稱會從根本上維護家長對學生防疫的權利，並已與檢察長合作面對法律挑戰。