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「漂浮在深淵」雷根女兒與華府作協談失智父

【華盛頓訊】
華府作協近日對話「漂浮在深淵」作者戴維斯，邀她講述照顧患有阿茲海默症父親、前總統雷根的故事。（主辦方提供）
華府作協近日對話「漂浮在深淵」作者戴維斯，邀她講述照顧患有阿茲海默症父親、前總統雷根的故事。（主辦方提供）

北美華文作家協會華府分會近日舉行「漂浮在深淵」(Floating in the Deep End)新書訪談會，前總統雷根的女兒、該書作者佩蒂·戴維斯(Patti Davis)與翻譯家劉綺君對話，戴維斯分享她創作的心路歷程，以及照顧生病父親的故事。

「在父親患病的十年間，我感覺自己彷彿漂浮在深淵，或被海浪翻騰，或被水流沖走，但沒有溺水」，美國第40任總統雷根(Ronald Reagon)的女兒戴維斯，從2004年開始以日記的方式，記錄照顧患有阿茲海默症(Alzheimer)父親的過程，並發表了「漫長的告別」(The Long Goodbye)一書，她也因此成為阿茲海默症的代言人，2021年她又出版了新書「漂浮在深淵」可說是「漫長的告別」續集。

當回憶起父親「生命的最後夕陽餘輝」時，戴維斯說「喚起情感的事物總是會觸動你的心，那份感情會永遠在那裡。」戴維斯這本傳記式的散文集，為陷入困境的家庭提供了希望。面對失智的親人，悲傷的情感也會伴隨著病情惡化而逐漸燃燒昇華。她多次提到靈魂，「我相信他們的靈魂沒有生病。我一直試圖通過他(父親)的靈魂來看待這種疾病。」

「漂浮在深淵」的副標題為「護理人員如何跨越阿茲海默症」，照護的挑戰和壓力涵蓋社會、生理、精神和經濟等方面，戴維斯在該書中通過大量的親身經歷及無數病患親友的經驗，以獨到的角度描述並分析了阿茲海默症，並給專業護理人員提供建議，其中包含了最初診斷到日後病情惡化的每個階段，書中陳述如何保持所愛之人的衛生習慣，以及用不同方式照顧他們的失智症狀等，該書也因此成為一本重要的護理指南。

阿茲海默症 失智 華府

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