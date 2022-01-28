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大華府多場新春慶典 明起熱鬧登場

【華盛頓訊】

華府社團多場春晚慶典，將從29日起陸續登場，其中包括：

華盛頓地區同鄉會聯合會(CCCAA)29日晚7時將推出一年一度的迎新春2022「春回大地」華府雲春晚，秉承歷年來華府春晚「歡歡喜喜過大年」的特色立意，帶來14個充滿鄉音、鄉情的節目，包括湖南同鄉會的女生獨唱、來自江蘇、天津、北京同鄉會的戲曲聯唱、來自上海、安徽、西北等同鄉會的舞蹈表演，另外還有鋼琴、古箏演奏、詩朗誦、脫口秀、武術表演等，與大華府華人社區同胞載歌載舞、共度佳節。晚會也設立抽獎及有獎遊戲，報名：https://bit.ly/3o2RbqZ，詳情和贊助可致電沈月亮(301)792-8881、韓軍(202)288-8228。

美京華人活動中心現場新春燈飾及文藝演出，將從1月29日至2月15日，在Wheaton商場、Montgomery商場舉行。

此外，2月5日上午11時至中午12時30分，將推出線上迎新年活動，內容包括史密森尼美國藝術博物館新春特輯、各類社團表演等，活動以中英雙語進行。

可直接觀看YouTube直播( https://youtu.be/XxYVSycJtkc)；zoom meeting ID：88063581805

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