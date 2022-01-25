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馬州喬郡公校2周網課 防疫效果顯著

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡寒假過後以線上教學取代實體課的防疫方法效果顯著，近期也推出檢測計畫，讓學生能安全順利返校。（喬治王子郡公校提供）
喬治王子郡寒假過後以線上教學取代實體課的防疫方法效果顯著，近期也推出檢測計畫，讓學生能安全順利返校。（喬治王子郡公校提供）

馬州喬治王子郡(Prince George County)公校24日表示，過去兩周實施遠程教學的防疫效果顯著，雖然以線上課程取代實體課的作法，並非最理想的學習方式，但卻達到減緩病毒傳播目標。近期該郡疫情趨緩，檢測計畫也順利推行，2月底前所有學生每周仍需提交快篩結果，郡府和公校官員表示，短期內仍會維持口罩規定，確保實體課安全。

喬治王子郡在寒假結束後因疫情嚴重而暫停兩周實體課，公校首席執行官哥德森(Monica Goldson)表示，面對疫情爆發，最好的就是等待高峰過去再恢復實體教學。

該郡公校也要求學生23日在家做快篩抗原檢測，並在24日返校前提交結果，哥德森表示此次計畫順利進行，8萬5000多名學生的檢測結果成功上傳，沒有出現任何技術問題，僅有小部分學生檢測呈陽性；公校要求家長在2月結束以前，每周日都要提交學生的檢測結果，避免疫情反彈。

哥德森預計，隨著接種疫苗的學生增加，今年春季估計能恢復正常教學；根據郡府數據，30%的五至九歲學生已接種至少一劑新冠疫苗，十歲及以上者有三分之二已打至少一針，12歲及以上的學生中，有94%已打至少一劑。

不過哥德森表示短期內不會撤銷口罩令，「在新冠病毒消失之前，我們不會取消口罩規定，(口罩)這是確保學生安全返校學習的必要條件」；此決定也獲喬治王子郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)肯定，「郡府和公校做的決定都遵循了公衛專家的建議，效果也非常顯著」，她也表示，除非研究證明可安全摘下口罩，否則喬治王子郡不會做任何傷及學生健康的決定。

公校 檢測 口罩

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