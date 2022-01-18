維州新州長楊京 令徹查勞登郡公校性侵案

維州州長楊京(Glenn Youngkin)上任首日簽署系列行政令，其中包括要求維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)徹查勞登郡(Loudoun County)公校 兩起性侵 案件，楊京表示，勞登郡公校官員不僅沒有嚴肅對待此事，甚至涉嫌隱瞞，他期待事件水落石出，且涉案公校官員能夠引咎辭職。

勞登郡Stone Bridge高中去年5月發生一起涉及跨性別議題的性侵案件，該案嫌疑人轉學至Broad Run高中後又侵犯了另一名學生，兩起案件引起軒然大波，至今風波未平，許多家長要求勞登郡公校教育總監 齊格勒(Scott Ziegler)下台，指責公校官員試圖掩蓋案件。

楊京表示，維州將徹查與這兩起性侵案件相關的所有決策，包括為何讓作案青年轉學，為何沒有及時通告家長，為何沒有及時向社區公開，為何讓其他學生陷於風險等，「有確鑿的證據顯示，勞登郡公校不僅沒有嚴肅對待此事，甚至還試圖隱瞞。」

與楊京同為共和黨籍的邁爾斯在啟動調查的聲明中表示，勞登郡公校系統出於政治利益掩蓋校園性侵案件，不僅導致又有女學生受害，更讓其他學生和家長失去安全感。

勞登郡公校官員自性侵案被公開後就不斷受批評，公校教育總監齊格勒已向公眾道歉，公校系統上周也表示會更深入調查此案，該公校也聘請Blankingship & Keith, P.C.事務所展開調查，不過，公校說，該調查報告不會公之於眾。

此前勞登郡家長不斷批評並要求齊格勒等官員下台，楊京說，他會將該案調查到底，完善問責制度，他非常驚訝至今沒有人因此辭職，他說，期待在檢察長的調查接近尾聲時會有人下台。

涉及兩起性侵案的嫌疑少年去年5月作案時14歲，他穿著裙子在廁所侵犯了一名女同學，當時被捕但沒有受到任何指控或被判刑，同年11月轉校後，又攻擊另一名女生，還涉嫌綁架和毆打、性侵他人。