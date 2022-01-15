馬州2000萬個N95、KN95口罩 下周免費發

馬州下周起將免費發放2000萬個N95、KN95口罩，提高全州防禦Omicron病毒的能力。（取自DCist）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)近日宣布，下周起將免費發放2000萬個N95和KN95口罩 ，提升全州對新冠變種Omicron病毒的防護，同時將增設六個檢測 站，並收緊療養院的檢測規定，要求院內所有人員每周須做兩次檢測，訪客也須提供陰性檢測證明；維州方面近日也增開兩處免費的核酸(PCR)檢測據點。

霍根表示，棉布口罩無法防止Omicron病毒的侵襲，過濾性更高且包覆性更強的N95及KN95口罩保護效果更好；公衛專家也同樣建議，棉布口罩對病毒基本沒有防護效果，民眾最好戴醫用口罩，不僅對自己健康負責，也對社區安全有益。

雖然近期疫情升溫，但馬州目前沒有實行全州範圍的室內口罩令，霍根表示，鑑於多數馬州民眾都已自發性戴口罩，州府沒必要收緊防疫政策，不過，部分郡市因疫情較嚴重已經自行調整防疫策略，例如人口較多的蒙郡和喬治王子郡規定民眾在室內公共場所須戴口罩。

免費口罩將由各地政府的醫療單位、州府運營的檢測站和接種站、療養院等機構等據點發放，不過州府並未表明這批口罩由誰供應；霍根宣布發放免費口罩的同日，拜登總統也表示未來將向美國民眾發放免費的高質量口罩，並加購5億個居家檢測盒，擴大全美檢測。

繼上周新增的十個檢測站，霍根本周表示，馬州將再增設六個新冠檢測站，進一步分散人流，避免民眾為檢測而蜂擁到醫院急診室，六個檢測站位於蒙郡、安奧蘭多郡、哈維郡、Talbot郡、Wicomico郡和Garrett郡。

馬州也收緊對療養院等醫療機構的檢測規定，從21日起，若社區的新冠傳染率升高，不論民眾的接種狀態，所有療養院的職員、志願者每周須做兩次新冠檢測，所有訪客也須提供陰性檢測證明或在療養院門口做快篩檢測。

維州近日增開兩家可提供免費核酸檢測的站點，威廉王子郡的Pfitzner Stadium Complex檢測站每周六至周四上午9時至下午5時30分開放；費郡的PCR檢測站位於郡府中心大樓的停車場B，15日開放服務，每周六至周三上午9時至下午5時30分開放，檢測結果會自動通過短信或郵件發送給民眾。兩個檢測站都須預約：https://bit.ly/33ifs5j。