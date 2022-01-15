大華府下周或迎疫情高峰 住院人數續增

公衛專家預計下周大華府將達疫情高峰，之後日增確診人數將開始下降，但住院人數將持續增加至2月中。（記者張筠 / 攝影）

公衛專家預計，大華府疫情 將在下周達到高峰，此後日增確診人數將開始下降，但住院人數和死亡病例激增的現象可能會持續到2月中旬，在此同時，目前醫院使用呼吸機的重症病患減少，由於疫苗 和補強針效果顯著，地方官員呼籲民眾盡快接種。

喬治梅森大學(GMU)全球衛生和流行病學教授羅艾斯(Amira Roess)表示，根據南非和歐洲的疫情曲線，預計大華府由Omicron主導的疫情下周將達高峰，「病例激增到頂峰大約一個月，但住院人數和死亡病例的增長仍會持續」，預計會比確診高峰延後兩周，即為2月中旬左右。

華府衛生官員艾什利(Patrick Ashley)說，目前各項疫情數字略有好轉，但病例增長量和傳染率仍令人擔憂，華府當前日均增加1700多名新冠確診，雖然比元旦期間下降，但仍屬於社區傳染較嚴重的地區，馬州喬治王子郡和蒙郡也有類似趨勢，公衛專家提醒民眾防疫勿鬆懈。

維州許多郡市仍出現創紀錄的病例增長，上周阿靈頓郡、費郡、威廉王子郡、勞登郡等地都迎來單日病例增長的新高，北維州絕大部分郡市沒有像華府和馬州部分郡市一樣實行室內口罩令。

公衛專家提醒，雖然部分地區疫情數據略有好轉，但實際確診人數肯定比數據統計多，很多染疫者僅為輕症或無症狀，因此沒有接受檢測，衛生部門較難掌握，民眾在這段時間仍須做好防護，避免病毒進一步擴散。

馬里蘭大學公衛教授席格爾(Neil J. Sehgal)表示，疫苗和補強針的效果明顯，Omicron雖然傳播速度快，但接種疫苗的染疫者症狀都較輕，也有不少染疫民眾稱「基本就像重感冒」，醫院也表示，雖仍有大量住院病患，且多數是未接種者，但需依賴呼吸機的人數沒有疫情爆發初期多。