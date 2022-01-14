楊京15日宣誓就職維州州長 諾譚發表卸任演說回顧4年政績

諾譚12日發表任內最後演說，回顧四年來見證的維州進步。（州長辦公室提供）

維州 新一屆州長楊京(Glenn Youngkin)將在15日宣誓就職，即將卸任的州長諾譚(Ralph Northam)12日發表任內的最後演講，他表示，州長四年是他的「高光歲月」，他並回顧過去四年的執政成績，包括提高維州投票 率、娛樂用大麻合法化 、提高最低時薪和教師薪資，及近兩年來的抗疫成就等。

諾譚2018年1月13日上任維州第73屆州長，之前於2014年至2018年則是擔任維州副州長，他12日晚的任內最後一場講話中表示，「我卸任(州長職位)時，維州的狀態比我接棒前更好」，他也將這四年形容為「生命裡的高光歲月」。

諾譚表示，他執政四年中取得的進步，包括允許民眾在選舉日前45天就開始投票，且無需特別理由，維州也將選舉日(Election Day)設為州定假日，讓民眾可直接在汽車管理局(DMV)系統完成選民註冊，這一系列改進讓維州在過去兩次選舉中投票率大大提升，2021年參與投票的選民比四年前增加了20%。

諾譚也推動了維州的經濟發展，雖然中間兩年經歷新冠疫情衝擊，諾譚政府在四年間為維州創造了逾810億元的經濟投資，是上一屆政府的四倍有餘，諾譚政府也在四年內創造了逾10萬3000份工作機會，將最低時薪提高至11元，向2026年達到15元的目標邁進。

諾譚政府也將教師薪資提高逾10%，將寬帶建設的投資從每年400萬元提高至20億元，計畫在2024年達到每個社區都有寬帶覆蓋的目標；此外諾譚宣布終止死刑，並讓娛樂用大麻合法化」。

從政前諾譚是一名小兒神經內科醫生，因此他在新冠疫情期間的抗疫表現、重視科學的醫療決策也受到民眾肯定，目前維州民眾完全接種新冠疫苗的比率在全美排名第九。

維州共和黨當選州長楊京將於15日宣誓就任，諾譚表示「我有信心他會帶領維州好好發展。」