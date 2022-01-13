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維州議員提案 禁州長學校以族裔錄取新生

記者張筠╱維州報導
全美公立高中排名第一的的TJ高中去年開始以「綜合評估」的新錄取方式招收2021年秋季入學的新生，但新錄取方式持續惹議。（記者張筠╱ 攝影）
全美公立高中排名第一的的TJ高中去年開始以「綜合評估」的新錄取方式招收2021年秋季入學的新生，但新錄取方式持續惹議。（記者張筠╱ 攝影）

維州共和黨籍議員近日提出一項法案，要求集合該州菁英高中與暑期項目的「州長學校」(Governor's Schools)，禁止以族裔作為錄取學生考量項目，該提案建議改以標準化考試決定入學，此議案公開後引起地方甚至全美關注，同時也對去年通過並採用新招生方式的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)帶來相當挑戰。

全美公立高中排名第一的的TJ高中去年開始以「綜合評估」的新錄取方式招收2021年秋季入學的新生，該方案規定，學生須滿足GAP達3.5，上過代數學一(Algebra I)或更高級數學課、上過數學和科學的資優課(honors course)，外加一門英語或社會研究相關的資優課，申請者還要提交一篇數學或科學的短論文、一篇展示學生參與課外活動情況及成績的「學生肖像表」(Student Portrait Sheet)。

該校同時取消了入學考試及申請費，TJ高中所在的費郡公校(FCPS)稱，此方案是為平衡學生族裔比率，提高多元性。

不過，該錄取改革至今仍有爭議，華裔為主的亞裔社區始終反對這項新方案，並表示此作法明顯族裔偏袒，也讓學生的刻苦努力徒勞無功；維州共和黨州眾議員戴維斯(Glenn R. Davis)近日提案稱，除了聯邦法律要求的信息之外，TJ高中等19所維州州長學校不應在招生過程中蒐集申請者的族裔、性別、膚色、國籍等信息。

該提案禁止州長學校通過這些信息歧視或偏坦任何學生，並建議州長學校透過類似標準化入學考試等「傳統學術評估方式」來衡量申請者的水平。

戴維斯表示，所有學校都不該將族裔背景納入招生標準，「這麼做只會創造一種虛假的多樣性，實際上則會阻礙學生公平享受教育資源的渠道。」

該提案即將提交維州州議會，費郡公校(FCPS)的法律顧問福斯特(John Foster)表示，TJ高中沒有在錄取過程中考慮學生的族裔、國籍等信息，並他說，該提案明顯針對TJ高中，「我們會持續捍衛TJ高中的錄取流程，不論需要多少力氣或時間。」

TJ高中2021年秋季首次以新錄取方式招募新生，數據顯示，非裔和西語裔學生占比因此增加，白人學生比率基本不變，相較之下，亞裔學生比率從原來的逾70%降至50%左右。

戴維斯的最新提案，是TJ高中錄取政策近期面臨的第三項挑戰，此前以華裔為主的家長群已經提出兩次訴訟，要求法官阻止或撤銷TJ高中的錄取方式。

戴維斯的提案禁止TJ高中在內的維州州長學校以學生族裔等信息來招生，並建議以標準化...
戴維斯的提案禁止TJ高中在內的維州州長學校以學生族裔等信息來招生，並建議以標準化考試來決定錄取。（記者張筠 / 攝影）

維州 招生 亞裔

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