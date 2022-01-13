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校車司機荒 馬州蒙郡申請國民兵支援

記者張筠╱馬州報導
受疫情影響，蒙郡公校校車司機嚴重短缺，郡府官員向州府申請國民兵援助。（取自蒙郡公校官方臉書）
受疫情影響，蒙郡公校校車司機嚴重短缺，郡府官員向州府申請國民兵援助。（取自蒙郡公校官方臉書）

受新冠疫情影響，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)校車司機嚴重不足，郡府近日正式向馬州國民兵(National Guard)申請援助，請求州府幫忙補充人力，不過該作法也引來部分家長和教師的批評，他們認為疫情嚴峻應直接暫停實體課，州府不應因為「公校不合理的堅持上實體課」而消耗國民兵資源。

蒙郡近日新冠確診病例激增，住院人數也創新高，全郡11所公校更因染疫師生過多取消實體課，暫改線上教學，此外，蒙郡公校從上周開始，因校車司機短缺取消了逾12條線路，大量學生通勤困難，家長也盼望更多公校暫時轉線上教學，等疫情高峰退去後再讓學生返校。

郡府本周請求國民兵支援校車服務，蒙郡行政執行助理官員斯托達德(Earl Stoddard)表示，或許國民兵無法直接支援公校，因霍根(Larry Hogan)政府已派遣國民兵援助建立新冠檢測站、運送疫苗，但郡府發出的求助申請會讓相鄰的郡市了解情況，也能引起州府重視，從而整合、調度各郡的應急資源來幫助蒙郡解決問題。

斯托達德表示，新冠變種omicron病毒的傳播速度超出預期，嚴重影響公校、郡府、社區所有機構，以及民眾的正常生活，「未來三到四周的挑戰將更嚴峻，每個行業和服務都受衝擊，互相之間也很難幫補」，郡府已在盡力保證各項必要服務的運行，「正常情況下也不會請求國民兵來支援公校司機，但現在一切都不正常了。」

部分家長和教師批評蒙郡公校和郡府的作法，「既然是非正常情況，就應暫停實體課」，堅持讓學生返校本就不符合防疫原則，還平添教職員的壓力，增加師生染疫風險，他們表示，支援校車司機在疫情嚴重期間並不是需要處理的優先應急事項，更重要的是確保疫苗、檢測資源充足，以及解決各行業的供應鏈問題，州府不應該因公校「不合理的堅持實體課」而消耗國民兵資源。

公校 國民兵 疫情

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