華府15日起須查疫苗卡 商家喜憂參半

華府針對餐館等商家的疫苗接種令將於15日生效，多數餐館目前已做好準備，但不少業主憂喜參半，並希望相鄰的其他郡市也能統一防疫。（記者張筠╱攝影）

華府 15日開始，要求商家必須檢查顧客的疫苗卡，多數餐館表示已做好準備，部分業主樂見市府收緊防疫 規定，但也有人擔心新規會衝擊生意，或導致原來在華府的客源流失到維州 和馬州，還有民眾希望大華府各地能統一政策，避免防疫漏洞，讓商家經濟和民眾生活獲得平衡。

華府新的防疫措施，要求滿12歲的民眾進餐館、酒吧、健身房、夜店、咖啡廳、美食廣場、音樂會、體育場館、會議廳等室內場所，須出示至少一劑新冠疫苗的接種證明，2月15日起要出示完全接種的證明；華府商家從去年12月底就為推動該政策而展開各項籌備，包括張貼告示、培訓員工、提醒顧客等。

華府餐館Chef Geoff業主崔西(Geoff Tracy)表示，該餐館已準備周全，他從去年10月就要求員工接種，目前九成的顧客也知道新規將上路，近期用餐也準備了接種證明，不過雖然籌備得當，崔西仍對此規定有複雜情緒，他不確定市府的執法力度將如何，他認為先前的口罩令沒有嚴格執法，「防疫效果肯定有，但在給民眾增添義務的同時，能否取得預期的效果，仍需觀察。」

華府Medium Rare餐廳也早已要求員工接種，餐館聯合創始人布澈(Mark Bucher)說，他樂見新規啟動，「我們此前就想要求顧客出示接種證明，但若市府沒有規定，只有單家餐館強制顧客令人尷尬，因為不僅使餐館喪失競爭力，也可能引發民眾不滿。」

不過布澈也希望維州和馬州與華府同步實行接種令，否則華府商家的生意仍會受損，他表示，近日他在維州阿靈頓(Arlington)的分店顧客有穩定增長，相比之下，華府分店的生意就不太穩定，「華府多數商家本就因停車不便、新冠病例增加等原因而生意慘淡，若再加上比其他地區更嚴格的規定，恐怕更將影響消費者上門意願。」