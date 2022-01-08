馬州蒙郡10日起發放免費病毒快篩盒

馬州蒙郡(Montgomery)7日宣布，10日起在19家公共圖書館 免費發放新冠快篩居家檢測 盒，蒙郡居民可憑證件領取，每人一次限領兩盒，但郡府官員提醒，有新冠症狀者，避免前往領取快篩試劑，建議預約核酸檢測，確保結果準確，也可有效防止病毒傳播。

蒙郡政府將與19家圖書館合作，從10日開始發放免費的iHealth快篩檢 測盒，先到先領，該檢測試劑15分鐘可獲得結果，民眾需出示蒙郡居住證明才能領取，每人一次限領兩盒，每盒可做兩次檢測。

19家圖書館覆蓋蒙郡的各城市，包括貝塞斯達市、Chevy Chase、蓋城、洛克維爾市、銀泉市、德國鎮等，其中九家的發放時間為周一至周六上午11時至下午2時，另外十家在下午發放，時間為周一至周四下午4時至晚7時，以及周五、周六的下午2時至5時，詳情：https://bit.ly/3n4k6uc。

郡府官員提醒，有新冠症狀的民眾不應前往領取快篩檢測資源，應到郡府運營的診所預約核酸檢測，才能保證結果準確，避免將病毒帶到公共場合，也平衡各類檢測資源的分配。

華府日前發放iHealth快篩資源，全市檢測能力提高，蒙郡因此在華府的協助下與該公司合作，近期訂購了近200萬份快篩檢測盒，但因全美快篩檢測資源短缺，目前蒙郡僅收到50萬份。