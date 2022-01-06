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快篩短缺 維州衛生廳籲非必要勿出行

記者張筠／維州報導
快篩檢測資源告急，維州衛生廳官員敦促民眾減少不必要的出行。（記者張筠／攝影）
快篩檢測資源告急，維州衛生廳官員敦促民眾減少不必要的出行。（記者張筠／攝影）

新冠變種Omicron病毒威脅加重，全美多地快篩檢測資源告急，維州衛生廳官員5日敦促民眾慎重安排出行，避免擠占防疫人力和物資，部分公校系統也計畫推出「檢測可留校」(test-to-stay)的試行項目，提高實體課的安全性。

維州衛生廳流行病辦公室副主任羅瑞·佛拉諾(Laurie Forlano)表示，近期有大量民眾因為要外出旅行而去做新冠檢測，導致各郡市提供的免費快篩居家檢測盒迅速搶空，「快篩檢測有助排查疫情擴散範圍，也能安撫民眾情緒，但目前供應數量告急，民眾非必要應避免出行，節省檢測用量，且全美各地疫情均升溫，染疫風險很高。」

佛拉諾說，若民眾旅遊返家，必須接受新冠檢測，建議預約核酸檢測，「這種檢測資源目前相對充足，雖需幾天才出結果，但準確度更高，也能減少快篩檢測用量。」

州府敦促民眾重新考慮出行計畫，尤其無症狀也可能已確診，因此所有民眾都應減少不必要的出行；在維州費郡一家診所工作的護士王安萍說，她近幾天接診的病患中，「檢測陽性的數量已超過陰性」，且很多確診者均已完全接種，「Omicron的症狀不嚴重，但傳染速度很快」。

維州許多公校系統近日也考慮試行「檢測可留校」計畫，即學生須接受檢測才可返校上實體課，尤其是可能接觸過確診病例的學生必須檢測，公校也會加強接觸者追蹤(contact tracing)，排查無症狀病例，目前維州最大的費郡公校以及威廉王子郡公校已決定參與此計畫，勞登郡公校表示將先觀察該計畫的效果，再決定是否加入。

馬州最大的蒙郡公校已實行此方法，重點檢測在午餐時間未戴口罩且接觸了確診病例的學生，同時也安排人員在學生到校時查看他們的檢測證明。

檢測 公校 維州

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