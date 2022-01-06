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維州風雪癱瘓交通 諾譚州府挨批應變差

記者張筠／維州報導
癱瘓近兩天的I-95高速公路5日已恢復暢通。（取自WTOP）
癱瘓近兩天的I-95高速公路5日已恢復暢通。（取自WTOP）

維州I-95公路因暴雪癱瘓近兩天，大量民眾在嚴寒中受困，儘管公路已經恢復通暢，但州府應變能力差也廣受批評，諾譚(Ralph Northam)政府5日回應稱，本次暴雪前的降雨，沖刷了融雪鹽，且降雪速度比預期更快，導致鏟雪遇阻，車禍頻傳也是交通堵塞的主因之一。

至於為何沒有及時出動國民兵？諾譚表示，這次的交通問題關鍵並非應急人力不足，就算派兵也無濟於事。

維州的暴雪天氣未造成人員傷亡，但I-95癱瘓激怒民眾，不少人在社交平台上回顧被困經歷並抱怨政府的應急工作不妥。

州長諾譚回應稱，他理解並體諒民眾的不滿與恐慌，但本次暴風雪的嚴重性超過預期，3日下雪前的降雨讓州府此前的道路準備工作白費，雨水帶走了融雪鹽等防止積雪的物質，而每小時降雪逾3吋，部分地區積雪達11吋。

風雪當天一輛大貨車在I-95上發生意外，眾多車輛也因路面溼滑失控，最終導致長達約40哩的雙向路段堵死，警方和醫護人員很難到現場處理；州府表示，部分地區的交通監控設備又因大雪所致的停電無法運作，相關部門因此很難部署應急人員。

有民眾質疑州府為何沒有及時派遣國民兵援助，諾譚回應，就算出動國民兵也無濟於事，公路堵死讓已經出動的應急人員進退兩難，國民兵也無法改變當時的狀況，「且(當時)最要緊的不是應急人力不足，而是我們無法將關鍵的人力、物力送達需要的地點。」

諾譚也說，就算州府宣布緊急狀態派遣國民兵也需要數小時，「國民兵本也有任務在身，對本次暴風雪導致的交通癱瘓，並無法提供及時的幫助。」

維州交通廳領導I-95疏通任務的工程師派克(arcie Parker)說，多重問題最終導致嚴重塞車結果，州府花了將近兩天才讓I-95完全恢復正常，目前州府尚未公布遭困車輛的數據，但監控照片顯示，成千上萬民眾3日、4日在I-95上進退兩難；維州交通廳發言人哈農(Kelly Hannon)向民眾致歉，表示相關部門會全力反思。

國民兵 維州 暴風雪

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