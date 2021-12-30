元旦起 華府交通罰單恢復逾期罰金

華府將從2022年1月1日恢復收取交通罰單的逾期罰金。（記者張筠╱攝影）

華府 近日宣布從明年元旦起，恢復收取交通罰單的逾期罰款(late fee)，鼓勵民眾在此之前盡快繳清拖欠金額，避免因罰單逾期過久而面臨更大經濟壓力。

華府今年夏天推出「罰單特赦項目」(ticket amnesty program)，免除交通罰單的逾期罰款，鼓勵逾期未繳罰金的民眾積極繳付罰款，該項目原定為期四個月，但因效果顯著，市府在9月底收到逾4400萬元的積壓罰款，因此決定延長到年底。

不過近日市長包瑟(Muriel Bowser)宣布，該項目將於31日到期，從2022年1月1日開始，市府將恢復收取罰單滯納金，「滯納金和手續費恐怕會導致罰金翻倍，逾期過久甚至可能變為三倍」，因此呼籲民眾在年底的最後幾天充分利用該特赦項目，盡快處理相關罰單。

根據市府規定，「罰單特赦項目」可免除與停車、闖紅燈、被超速攝像機拍攝等相關的交通罰單；民眾若不確定自己是否有拖欠罰款，可登錄華府車管局 (DMV)官網查詢：https://bit.ly/3Jo67ZU。

華府官員也提醒民眾，逾期90天以上的罰單，未來將影響民眾更新駕照 和汽車註冊證明(registration)等相關文件。