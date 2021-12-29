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上網課、延開學…華府疫情重災區 大學收緊防疫

記者張筠／華盛頓報導
華府目前是全美新冠疫情重災區，多所高校近日調整春季開學計畫。（記者張筠／攝影）
華府目前是全美新冠疫情重災區，多所高校近日調整春季開學計畫。（記者張筠／攝影）

由於大華府地區的新冠變種Omicron病例激增，華府也是全美疫情重災區，多所高校近日更新關於春季學期規定，喬治華盛頓大學(GWU)明年春季學期將以遠程教學開始，師生接種補強針的截止日也提前至1月10日；霍華德大學(Howard University)將春季開學延後一周，返校學生須提供四天內的陰性檢測證明。

華府目前是全美新冠疫情最嚴重的地區之一，自12月初以來，日增病例上漲十倍多，當前每10萬人中有逾150名確診，住院人數也比12月1日增加一倍多，部分高校因此調整春季開學規定。

喬治華盛頓大學表示，2022年1月18日以前所有課堂在線上進行，此外校方也將師生接種補強針的截止日提前至2022年1月10日；該校2022年1月10日正式開學，但因近日疫情嚴峻，校方決定，開學第一周內的所有課程及活動都在線上進行，讓師生在聖誕和新年假期過後仍有時間隔離觀察，屆時學生也將分批返校，避免群聚增加感染。

此外喬治華盛頓大學也將原定於2月1日的接種補強針截止日提前至1月10日，呼籲師生盡快接種。

擁有「非裔哈佛」之稱的華府霍華德大學近日也表示，因各地病例激增，校方決定將春季開學時間從原定的1月10日推遲至1月18日，課堂仍維持實體方式，返校學生須提供四天內的陰性檢測證明。

霍華德大學近日的陽性檢測率已升至19%，創該校自疫情爆發以來的新高，學校聲明表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)的預測數據，明年春季若按原計畫開學，病例增加的速度恐怕會讓學校招架不住，沒有足夠的宿舍、床位讓學生隔離或保持安全距離，因此校方決定推遲春季學期開始時間。

不過新學期的行政工作將從2022年1月3日開始，部分專業課程的學生可從學校獲得證書、許可證所需的相關輔導。

疫情 華府 檢測

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