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華府同鄉會聯合會講座 邀專家談年金和醫保

馬州訊
同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為孫波。(同鄉會聯合會提供)
同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為孫波。(同鄉會聯合會提供)

大華府地區同鄉會聯合會為解答退休財務規畫方面問題，日前攜手美亞理財保險公司，舉辦以年金和聯邦醫療保險為主題的公益講座，講座由美亞總裁孫波和同鄉會聯合會副會長喬楠主持，美亞資深經紀人楊青和高級經理金群分別介紹年金和聯邦醫療保險。

同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為楊青。(同鄉會聯合會提供)
同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為楊青。(同鄉會聯合會提供)

楊青解釋了年金、年金種類、選擇、特點、目的，以及如何領取，並通過五個具體案例說明「沒有最好的年金，只有最適合你個人的年金。」

同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為金群。(同鄉會聯合會提供)
同鄉會聯合會舉辦年金、聯邦醫療保險講座。圖為金群。(同鄉會聯合會提供)

金群則講解了聯邦醫療保險種類繁多的各類保險計畫，例如A、B、C、D、Medgap、Advantage Medicare，以及加入聯邦醫療保險計畫的資格、使用範圍和必要組合；她指出，選擇醫保計畫的關鍵是依據每個人的健康、預算、偏好。

疫情以來，同鄉會聯合會舉辦了數十場專題公益講座，圍繞華人社區關心的各方面議題，涵蓋疫情防護、攝影與繪畫、法律稅務、家庭理財、子女升學教育等，深獲社區好評。

此次講座作為今年的最後一場，喬楠也代表同鄉會聯合會感謝社區朋友長期以來的信任與鼓勵，感謝各期講員的無私貢獻與支持，還有公益講座的組織團隊於工作、生活之暇，義務花費大量時間組織協調討論歷次講座內容、製作講座素材，選擇熱門話題，是系列講座順利推動的核心力量。

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