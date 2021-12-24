華府佛光協會 歲末活動豐富多元

華府佛光協會在歲末相繼舉辦會員大會、冬令救濟、圓燈法會，以及彌陀法會等一系列活動。(佛光緣提供)

華府 佛光協會在12月相繼舉辦會員大會、冬令救濟、圓燈法會，以及彌陀法會等系列活動，日前還特邀佛光山光明寺及邁阿密佛光山住持永瀚法師，在馬州 洛克維爾圖書館舉行「如何使用佛法轉化情緒」講座，近40人參與。 華府佛光協會在歲末相繼舉辦會員大會、冬令救濟、圓燈法會，以及彌陀法會等一系列活動。(佛光緣提供)

永瀚法師表示，一天的不同時段都可能有開心、煩惱、生氣的事情發生，更何況一生，這些情緒都是意識造成，是人們對外界事物的執著、攀緣；如何不產生煩惱、憤怒、沮喪等，在六根對六塵時即不執著。 華府佛光協會在歲末相繼舉辦會員大會、冬令救濟、圓燈法會，以及彌陀法會等一系列活動。(佛光緣提供)

永瀚法師舉例，如放在桌上的插花，可能立刻有種種想法，如配色不合意、太小盆等，後產生情緒反應；又如看到兩位同事在竊竊私語，可能懷疑他們是否是在說自己的壞話，而有不好的感受，但實際他們是在討論其他事；永瀚法師指出，察覺情緒產生時，可用念佛號、持咒或數息等方法來轉化，或離開緩和一下，透過平日練習，會更容易在情緒生起時掌握它。

此外，華府佛光協會日前收到許多善心人士的捐贈，已在會長施濟清帶領下送至MCCH，對方表示禮物豐富多元，很感謝佛光協會協會大眾的愛心與支持，受贈的孩子們肯定很開心。 華府佛光協會在歲末相繼舉辦會員大會、冬令救濟、圓燈法會，以及彌陀法會等一系列活動。(佛光緣提供)

佛光緣社教班還將從明年1月15日起開設新課程，教導學員熟悉手機 操作和手機程式應用，周六的隔周上午上課，詳情電洽華府佛光緣（240）243-6955，地址:328 Main Street 2FL, Gaithersburg, MD 20878。