脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師 談坐骨神經痛

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解坐骨神經痛的成因、症狀及治療。

當問到"哪裡不舒服?"時，很多患者都會回答"我在別的醫院被診斷為坐骨神經痛，一直不見好轉，經人介紹就來到了這裡"。這些患者往往都會認為自己患有坐骨神經痛的病症，但坐骨神經痛並非病名，而是腿部痛症的一種症狀。坐骨神經痛英文名為‘sciatica’，與腰痛相互混淆使用的情況很多。腰痛是僅局限於腰部的痛症，而坐骨神經痛則從腰部或臀部開始，延伸到腿部的痛症。準確來講坐骨神經痛是放射到膝蓋以下的痛症。坐骨神經由4號、5號腰椎神經和1號、2號、3號天樞神經構成，經過臀部後面下至大腿後面，再到小腿，一直分佈到腳尖。坐骨神經痛正是這些坐骨神經受壓迫、損傷、產生炎症等，導致神經相關部位(大腿部、小腿、腳等)出現的痛症。

坐骨神經痛的特徵在於從腳下部開始經過臀部，一直到腿部出現的‘麻酥酥’的痛感，有時候會持續疼痛，有時候是去洗手間排便時、提重物時或是咳嗽時瞬間腹壓增加而產生的，嚴重時腳和腳趾頭都會感覺疼痛，而且還伴隨著知覺麻痹和刺痛感。據報告顯示，一生中坐骨神經痛的發病率大約在13~40%，無男女差異。20歲之前幾乎不會發病，隨著年齡的增大發病率增高，40歲年齡段最多，50歲之後頻率開始減少。

在冬天，特別是腰間盤突出、脊椎管狹窄症患者尤其會出現嚴重的腰痛和坐骨神經痛症狀，深受折磨。腰痛和坐骨神經痛症狀在冬天也尤為嚴重，這是因為隨著氣溫的下降，脊椎和關節、韌帶、周邊肌肉 等的柔韌性會減弱而變得僵硬。血管收縮，容易出現血液迴圈障礙，身體活動量減少等，都是冬天腰痛和坐骨神經痛症狀嚴重的原因。而且冬天日照量少，讓人感覺犯困、無力、憂鬱的褪黑激素分泌增多，對痛症更敏感。腰間盤突出和脊椎管狹窄症兩種疾病一開始表現為腰痛症狀，若放置不理則會引發坐骨神經痛。產生坐骨神經痛的另一個原因是‘梨狀肌(piriformis muscle)症候群’，位於臀部後面的梨狀肌變得僵硬，會壓迫它下面的坐骨神經，從而引發坐骨神經痛。

在家裡可以按照如下方法來區別產生坐骨神經痛的原因。平躺在床上，伸開膝蓋，向上抬腿時大腿和小腿後面很痛，或無法將腿抬高到70度，則可以判斷很有可能是腰間盤突出導致的坐骨神經痛。彎腰或左右扭動時若感覺很疼痛，這是脊椎活動時突出的間盤刺激到神經，也有可能是腰間盤突出導致的。與此相反，躺下後抬腿比較容易，但直起腰或向後仰時感覺很疼的話，則有可能是脊椎管狹隘症導致的坐骨神經痛。彎腰不太疼，無法多走路，走走停停，這也可能是脊椎管狹隘症導致的。一般出現脊椎疾病或肌肉異常，這也是坐骨神經痛的前兆症狀。平時長時間坐著工作或駕駛的人群，若腿發脹難忍，或走路時也很疼的話，則疑似是腰部疾病。

若出現坐骨神經痛，則表明腰間盤突出或脊椎管狹隘症兩者之一有一個為重症信號。有必要到脊椎推拿診所進行正確診斷，確認狀況後，持續接受治療來調節痛症，為防止症狀加重，一定要注意調理。

金熙哲醫師聯絡電話：(301)881-3435，Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。