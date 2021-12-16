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馬州學生成績 疫期明顯下滑 教育官員稱不意外

記者張筠／馬州報導
馬州學生成績下滑明顯，英文達標者比去年少八個百分點，數學減少18個百分點。（取自馬州教育廳官網）
馬州學生成績下滑明顯，英文達標者比去年少八個百分點，數學減少18個百分點。（取自馬州教育廳官網）

馬州教育廳(Department of Education)近日公布數據顯示，學生在疫情期間成績下滑明顯，全州英文水平達標的學生比疫情前下降約8%，而數學達標者更減少了18%；教育官員稱此現象意料之中，主要各校教學仍面臨師資不足的挑戰。

該數據指，今年9月的考試中，馬州三至八年級學生的英文考試僅35%人達標，疫情前為43.7%，數學方面今年也僅15%達標，相比疫情前的33%顯著下降。

馬州教育協會(MSEA)主席波斯特(Cheryl Bost)稱此結果「不意外」，因為學生正從疫情中恢復，不論是線上教學還是實體課，教師和學生們仍面臨諸多挑戰，包括課堂人數過多、代課教師不足、學生心理和課業輔導需求增長等，「這些問題環環相扣，明顯影響學生的課業表現，但解決這些問題仍需時間。」

馬里蘭大學(UMD)教育學院的教授布拉札爾(David Blazar)說，學生成績下滑明顯的主要原因是從實體課到線上教學的轉換過快，師生都沒有充足適應時間，也未做好準備，此外學生與教師、學生之間的人際關係，在網路課程中明顯缺失，對課業進步也有負面影響。

馬州將在2022年1月按郡市公布學生成績的變化趨勢，不過近日部分郡市的公校系統已公布初步統計結果，喬治王子郡(Prince George's County)公校系統數據顯示，今年24%學生英文成績達標，但數學僅5%學生達標。

喬治王子郡公校官員斯達德(Doug Strader)說，學生成績不如往年是意料之中，9月的考試反映學生從去年春季到今年夏季的學習成果，這段期間也是受疫情影響最嚴重時期，但隨著今年各校逐漸恢復實體課，相信學生水平已在慢慢提升，教師們也能根據今年的考試結果為學生制定更好的輔導計畫。

疫情 馬州 教育

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