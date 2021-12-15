維州立法系統遭駭 議會運作受阻

網路安全問題近期頻發，各地政府部門也成駭客 攻擊對象，負責維州 立法機構的IT公司近日遭勒索軟體(ransomware)攻擊，恐阻礙州議會草擬法案、預算 等工作，這是今年全美州和地方政府相關部門受網路攻擊的第74起案例。

維州州長辦公室發言人13日證實，維州州議會的立法自動化系統(Division of Legislative Automated Systems)近日遭駭客攻擊，目前相關部門仍在評估損失並調查事件原因，此攻擊影響嚴重，因立法者即將在明年1月返回開始新一季的立法會議。

此事件是大華府地區政府和關鍵基礎設施機構遭網攻的最新案例，也是全國今年第74起政府相關機構被駭客攻擊的事件；網路安全公司Recorded Future的研究人員利沙卡(Allan Liska)表示，維州立法部門此前從未遭受此類攻擊，「不過事實證明，任何組織或機構都難逃駭客攻擊網路安全。」

維州立法自動化系統的一名資深官員表示，該機構10日「被一個極其複雜的惡意軟體侵入」，並收到沒有特定金額或截止日期的勒索信息(ransom note)。

該機構正與執法部門合作評估影響範圍、制定補救方案，但所有內部服務器都受影響，包括用於起草法案、制定預算、郵件和語音系統的服務器，都無法正常運行。

今年稍早，華府警察局系統也遭駭客攻擊，部分數據被竊，但未影響市警運行；馬州衛生廳的官網本月初也遭攻擊，至今未恢復正常。