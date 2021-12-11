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華府禁用燃油掃葉機 市府上網拍賣13台

記者張筠／華盛頓報導
市府近日在網上拍賣13台燃氣掃葉機，每台起價50元，全國民眾都可競拍，拍賣截至13日。（取自GovDeals）
市府近日在網上拍賣13台燃氣掃葉機，每台起價50元，全國民眾都可競拍，拍賣截至13日。（取自GovDeals）

由於華府禁止使用或銷售燃油發電掃葉機(gas-powered leaf blowers)的新規，將於2022年1月1日生效，違規者每次罰款500元；市府因此近日在網上拍賣13台機器，每台起價50元，13日及之前，全美有興趣的民眾皆可上網競標。

對多數市民來說，政府拍賣財產或許不常見，但近日市府在GovDeals網站上列出許多拍賣品項，包括一台道路清掃機(street sweeper)、一台已無法運行的Dell電腦、三架鋼琴、13台燃氣發電的掃葉機等，吸引不少人競拍。

拍賣掃葉機的行為引人關注，因華府2018年通過政策，規定從2022年1月1日起全市不得使用或銷售「燃油發電的掃葉機」；禁令生效後，民眾可將他人違規使用燃氣發電掃葉機的證據，提交給華府消費者和監管事務局(Department of Consumer and Regulatory Affairs)，違規者每次罰款500元。

市府的拍賣通道開放之初，多數民眾理解此拍賣是為清理用品，但也有人質疑，若華府居民買了該機器，未來也無法使用，且可能有人不知道新政策明年生效，恐怕會不小心違法。

根據GovDeals網站上的拍賣物品描述，市府在9日上午前未標出明年生效的新規，物品細節只有「多數物品都缺少部分零件」等，但這13台掃葉機是面向全國民眾銷售，只不過成交後買主需自行承擔掃葉機的運送工作。

在越來越多民眾質疑後，市府9日下午更新了拍賣細節，增加並標粗了「從明年1月1日開始，華府不得再使用燃氣發電的掃葉機」的說明，市府表示，拍賣將在13日結束，遠早於禁令生效日期，就算是華府市民購買此機器也仍有充足時間可使用，此外市府也說，民眾在向市府各部門購買過剩物品時，有責任去了解相關法律。

市府拍賣網站：https://bit.ly/3EMVQUj。

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