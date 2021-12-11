馬州新冠住院人數翻倍 維州首現Omicron確診

大華府近日新冠病例及住院人數增長明顯，為避免醫療資源不足，馬州 10日啟動衛生行政令，敦促全州醫院推遲非必要手術，並計畫允許已退休醫生和外州醫護人員在馬州協助抗疫；維州 9日出現首例新冠變種病毒Omicron 確診，疑在國內旅行期間染疫，衛生官員呼籲民眾接種新冠疫苗和補強針。

馬州州長霍根(Larry Hogan)表示，馬州近期新增的住院人數比三周前翻倍，10日當天增長逾1000人，因此州府啟動應急措施，該衛生行政令要求所有醫院更新應急預案，並最大化使用地方醫療機構的所有資源，此外馬州政府也在考慮重新發給近期退休醫生行醫執照，同時允許外州醫療保健專業人員在馬州投入醫療工作，以增添防疫一線的人力。

該行政令也強烈建議醫護人員給新冠確診病患注射單株抗體(monoclonal antibody)，醫院也將在社區設置相關站點，甚至為民眾安排於住家施打疫苗。

華府和維州的住院人數近日也有明顯增加，維州過去七天內的平均住院人數增加了45.5%；此外維州9日也出現首例omicron確診，該病例是維州東北部居民，近期無國際旅遊史，疑似在國內旅行期間感染。

維州衛生廳長奧利弗(Norman Oliver)表示，維州出現Omicron確診只是早晚的問題，但鼓勵民眾盡快打疫苗和補強針，現有的新冠疫苗對防疫很有效，能減緩新冠病毒及變種Delta、Omicron等導致重症。

目前維州乃至全美新增病例多數都是delta變種的確診，衛生及防疫專家仍在研究Omicron的傳染性、致病程度，初步研究顯示，Omicron比Delta傳播更快，但致病程度沒有delta強。