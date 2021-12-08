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教師抗疫辛勞 諾譚提2年內加薪10%

記者張筠╱維州報導
諾譚近日在「維州感謝之旅」中首站到訪亞歷山卓市高中，向全州教師致敬，並宣布計畫在未來兩年內將教師薪資提高10%。（取自推特）
諾譚近日在「維州感謝之旅」中首站到訪亞歷山卓市高中，向全州教師致敬，並宣布計畫在未來兩年內將教師薪資提高10%。（取自推特）

為致敬教師並感謝他們在新冠疫情期間的付出，維州州長諾譚(Ralph Northam)將提案在未來兩年內，提高教師薪資10%，若通過，諾譚任內共調漲教師薪資20%，維州教師薪資也將高於全美平均。

諾譚近日在「維州感謝之旅」(Thank You, Virginia Tour)途中宣布此計畫，其首站到訪維州亞歷山卓市高中(Alexandria City High School)，並表示，「我將在兩周後的預算案中，把教師薪資提高10%，預定兩年達成目標，即每年提高5%。」

諾譚表示，新冠疫情對全州各校帶來巨大挑戰，教職們日夜付出，對抗擊疫情至關重要，他們不僅克服教學困難，更在保護學生身心健康方面做出很多貢獻，提高薪資是州府向教師致敬的一個方式。

人才招募和保留是近兩年教育領域面臨的問題，代表維州費郡公校教師的費郡教育協會主席亞當斯(Kimberly Adams)表示，薪資調漲將有助於師資培養及維護，也有助於提高教學質量，並幫助學生盡快補上疫情期間落下的課業。

亞當斯稱諾譚的提案非常「鼓舞人心」，但距實現仍有很長的路，作為一名即將卸任的州長，諾譚對未來兩年的提案將由其繼任者、共和黨籍的楊京(Glenn Youngkin)執行，「我們期待與新任州長有良好合作，也期待他在推動教育方面的各項立法。」

對此諾譚表示「有信心下任州長會繼續加強維州的教育系統」，作為全美最富有的一個州，維州教師薪資不該低於全美平均，教師待遇不應是與黨派有關的議題；若諾譚給教師提薪10%的提案通過，他在州長任期共給教師調漲20%薪資，維州教師的薪水也將高於全美平均。

楊京將在2022年1月15日宣誓上任維州第74任州長，他對此的態度也引各界關注，楊京辦公室發言人僅表示，楊京提倡「重振卓越教育」(Restore Excellence in Education)計畫，包括翻新老舊的教學樓、提高教師薪資、加大對特殊教學項目的投資等，但發言人並未表明該計畫中教師薪資的具體漲幅。

維州 教育 疫情

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