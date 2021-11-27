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浙大求是論壇 分享生醫基金申請、職業發展

【馬州訊】
大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的申請，以及職業發展。(講座截圖)
大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的申請，以及職業發展。(講座截圖)

華府浙江大學校友會日前舉辦第11期「求是論壇」，邀請國家衛生研究院(NIH)的資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的申請，以及職業發展。

此次論壇不僅吸引大批生物醫學領域的年輕學生學者，還有不少教授、美國科學院院士及企業家參與，約120人通過Zoom和校友會YouTube直播參與。

大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的...
大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的申請，以及職業發展。(講座截圖)

勞桂芳介紹了NIH的Extramural研究項目，重點是對年輕科研人員的NIH經費申請，以及多種科研項目的介紹；她還提到NIH Loan Repayment Programs(LRP)項目和各類國際經費申請的機會，分享了申請的審批過程、NIH的相關政策，讓與會者獲益匪淺。

大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的...
大華府浙江大學校友會邀請NIH資深專家勞桂芳和李巍，分享NIH生物醫學研究基金的申請，以及職業發展。(講座截圖)

李巍介紹了NIH的概況及其附屬研究機構IRP的特性，包括組織框架、人員構成等，他重點介紹了IRP實驗室與其他大學或研究所實驗室的異同和優劣，以及申請成為NIH IRP研究員的主要途徑和遴選方式等。

此次活動也獲得馬州基因治療公司AAVnerGene大力支持，該公司創始人于道展也簡短介紹了公司業務，並在招募相關人才，希望和更多專家、企業合作。回看視頻可到浙大校友會官網：http://zuaadc.org

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